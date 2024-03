"Creía que iba a ir gratis": Jefferson Farfán reveló que rechazó oferta de Jean Ferrari

Aunque se retiró del fútbol hace algunos años, Jefferson Farfán sigue compartiendo aspectos de su exitosa trayectoria como futbolista. En una entrevista reciente, el famoso 'Foquita' reveló que durante su tiempo en Emiratos Árabes Unidos, fue contactado por Jean Ferrari para regresar al fútbol peruano y jugar para el Melgar de Arequipa.

La popular 'Foquita' sigue dando de qué hablar gracias a su nuevo podcast 'Enfocados' en donde revela detalles inéditos de su carrera y la de otros futbolistas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jefferson Farfán rechazó oferta de Jean Ferrari

Recordemos que Jefferson Farfán abandonó Alemania después de seis años en el Schalke 04 para embarcarse en una nueva experiencia con Al-Jazira. A pesar de la comunicación que tuvo con el actual dirigente de Universitario, el destacado delantero peruano declinó la oferta, ya que el salario que recibía en Medio Oriente era considerablemente mayor.

En este episodio de su podcast en YouTube, contaron con la participación de Yoshimar Yotún como invitado, quien compartió que también tuvo una comunicación con Jean Ferrari. Sin embargo, 'Foquita' señaló que esta no fue por temas relacionados con Universitario o César Vallejo.

"Voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba jugando en Dubái, Ferrari me llamó para llevarme a Melgar. Le dije: '¿Tienes dos chavos o no?'. Él creía que yo iba a ir gratis. Te lo juro. Yo le dije que acá son de los grandes, acá no hay bulto", relató el exatacante de Alianza Lima.

Es así que al escuchar la respuesta que le dio Ferrari le contesto: "Noooo, déjame por acá nomás". La revelación del exseleccionado causó sorpresa entre los presentes e hinchas del exjugador peruano. Este es el cuarto episodio del podcast "Enfocados" de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Es evidente que el exjugador de Alianza Lima está aprovechando esta oportunidad para generar ingresos a través de las redes sociales.

Farfán quiso que Yotún juegue en Alianza Lima

Del mismo modo en que Ferrari intentó convencer a Farfán para que vuelva al fútbol peruano, el reconocido '10 de la Calle' hizo lo propio con Yoshimar Yotún. A principios de este año, el centrocampista fue el protagonista de una de las historias más comentadas en los medios, ya que se rumoreaba sobre una posible partida de Sporting Cristal.

Al respecto, Farfán recordó cuando llamó a 'Yoshi' para convencerlo de que juegue por el cuadro de La Victoria. "¿Tú te acuerdas cuando pasó tu tema con Cristal? ¿Te acuerdas de que te hice la llamada ganadora? Lo llamé al hombre porque lo quería llevar a Alianza. Tiene su corazoncito de Alianza", manifestó.