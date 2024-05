Edison Flores y el tenso momento que vivió cuando Ana Siucho no podía embarazarse: "No quería saber nada"

Edison Flores fue el invitado en la última emisión de Enfocados, el exitoso programa liderado por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Durante su participación, el jugador de Universitario de Deportes compartió la dificultad que enfrentaron él y Ana Siucho para concebir un hijo.

La conversación se inició cuando 'Cucurucho' Guizasola preguntó a Flores sobre 'la maca'. Ante esto, Flores expresó su sorpresa y luego continuó explicando la situación que vivieron para concebir. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Edison Flores y el tenso momento con Ana Siucho

En el reciente capítulo de 'Enfocados', podcast conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el futbolista Edison Flores fue el invitado para ser entrevistado. En ese sentido, reveló detalles del tenso momento que vivió con su esposa Ana Siucho cuando no podría quedar embarazada del popular 'Orejitas'.

Por tal motivo, el futbolista crema detalló lo difícil que fue concebir a un hijo, pues pasaron varios meses y no lograban el objetivo. "Primer mes nada, segundo mes nada. Y ya en el tercero dije: uy, qué pasa. Ya Ana me decía: ya me hice ver y yo no soy. Y ustedes saben el ego del varón. Intentamos hasta el quinto mes, mi cabeza ya no quería saber nada, llegábamos a momentos tensos", contó Edison Flores.

Debido a la gran preocupación de Edison Flores y Ana Siucho, la pareja optó por acudir a una consulta médica para abordar el asunto y encontrar una solución. Cabe resaltar que este evento tuvo lugar mientras el futbolista jugaba en Estados Unidos.

La 'maca negra'

No obstante, todo cambió cuando Edison Flores menos lo esperaba y es que narró que su esposa le dio la sorpresa. "Hasta que una vez decidimos que yo me hiciera ver. Me fui a ver y ya, con el dolor de mi corazón. Habíamos tenido una pelea, había dicho que yo no quiero nada, no deseaba insistir. Llegó un momento que me agarra de sorpresa", narró el popular 'Orejitas'.

Dios quiso que Edison Flores y Ana Siucho recorrieran ese camino. No obstante, el matrimonio logró obtener lo que buscó por mucho tiempo. "Y el mismo día que yo le digo que no pasa nada, fue el último día en el que hubo una batallita, el último suspiro... al mes siguiente me agarra de sorpresa con los del club, yo estaba en un mar de lágrimas", recordó.

Finalmente, Edison Flores dijo que su familia le tenía preparada una 'maca negra' para que le diera fuerzas al jugador y así pueda embarazar a su esposa, pero ya Ana Siucho se encontraba en la dulce espera. "No queríamos decir nada a la familia, mi mamá se preocupaba", finalizó el deportista.