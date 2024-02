¡El hombre detrás de las sombras! Jorge Fossati y su rol fundamental en negociaciones entre Vallejo y Guerrero

¡Solo faltó que la mascota se meta en la negociación! Paolo Guerrero dejó sus "berrinches" de lado y llegó a un acuerdo para hacer cumplir su contrato en la Universidad César Vallejo. El delantero nacional ya entrena a la par con sus compañeros bajo el mando de Roberto Mosquera pero las negociaciones no fueron nada fácil. Más aún porque los trujillanos tuvieron que negociar no solo con el ariete y su abogado, sino también con Doña Peta, Ana Paula Consorte y el Coyote Rivera. Además de esto, Jorge Fossati, DT de la bicolor, cumplió un rol fundamental para que todo llegue a buen puerto.

Jorge Fossati ayudó en las negociaciones de Guerrero y la UCV

Luego de varios días de negociación, Paolo Guerrero y la UCV finalmente llegaron a buen puerto y el delantero inflará las redes rivales con la camiseta poeta. Las negociaciones no habrían sido nada fáciles ya que hasta Jorge Fossati tuvo que intervenir en todo el enredo.

En el programa "Desmarcados", Henry Quinteros, exfutbolista de Alianza Lima, dio unas declaraciones que sorprendieron a más de uno. Según comentó el exvolante, Jorge Fossati cumplió un papel fundamental en las negociaciones y dio mayores detalles al respecto.

"Yo creo que la conversación con Fossati fue fundamental para la decisión de Paolo. Antes de llegar a la reunión (con los directivos de UCV), tuvo una conversación con Fossati", indicó en el programa 'Desmarcados'.

Para el buen "Pato", Jorge Fossati no citaría a Paolo Guerrero para los amistosos de marzo ante República Dominicana y Nicaragua, pero si planea contar con él para la próxima Copa América 2024.

"Tan rápido no (amistosos de marzo), pero para la Copa América va a estar. Que un técnico te diga que vas a estar en la Copa América, que tiene confianza si empiezas a jugar... (sic)", agregó.

¿Qué había dicho el uruguayo sobre el goleador?

Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana habló fuerte y claro sobre la actualidad de Paolo Guerrero. El uruguayo había expresado su disconformidad por el enredo en la llegada del delantero a la César Vallejo y le dejó un potente mensaje.

"Yo estaba feliz de que ya tenía equipo, pero hoy me encuentro con la novedad de que aparentemente habría algún problema por el cual se rescindiría el contrato con César Vallejo. Pero en general, Paolo o cualquiera que no esté entrenando, para marzo está (fuera de la convocatoria), salvo que todo esto sea un trascendido y la próxima semana esté jugando en Vallejo", señaló Jorge Fossati.

Estas declaraciones del estratega van acorde a lo dicho desde un inicio, ya que el uruguayo ha sido enfático en que "jugador que no juegue, no será convocado". Al parecer, no habrá excepciones para Paolo Guerrero.