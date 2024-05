¡El que no llora, no mama! Jean Ferrari se queja del arbitraje tras derrota de Universitario: "Grosero, ojalá corrijan"

¡Una más del "Palomilla"! Universitario perdió 2-0 ante ADT en Tarma y le puso fin a 24 partidos sin perder en la Liga 1. Este resultado motivó las burlas de los hinchas rivales, sobre todo porque los cremas perdieron la oportunidad de dispararse en la punta del Torneo Apertura. Pese a que no hubo muchas polémicas (salvo el primer gol del encuentro), Jean Ferrari "explotó" tras el final del duelo y culpó directamente al arbitraje de "inclinar la balanza" para los locales. Además, exigió que se corrijan los supuestos errores que él encontró en el encuentro con la finalidad de que no lo perjudiquen en la recta final del campeonato.

Jean Ferrari se queja del arbitraje en derrota de Universitario

Hace 25 partidos, Universitario caía en Tarma frente a ADT por 2-0. En aquella oportunidad, tras la derrota, los cremas encadenaron una racha impresionante de 24 partidos seguidos sin perder, pero todo se esfumó, nuevamente, en la ciudad central del Perú.

Joao Rojas y Janio Pósito fueron los verdugos de Universitario, quienes dejaron pasar la oportunidad de afianzarse en la punta de la Liga 1. Si Sporting Cristal derrota a Alianza Atlético el domingo, volverá a la punta del Torneo Apertura y todo podría definirse el próximo partido por la fecha 15 entre merengues y cerveceros.

Pese a la buena victoria de ADT, Jean Ferrari, administrador crema, salió al frente para arremeter contra el arbitraje de Edwin Ordóñez. Según el exfutbolista, el juez del encuentro cometió más de un error y para él, todo esto habría sido adrede. Todo su malestar lo descargó en sus redes sociales, donde tildó de "grosero" al accionar del réferi.

"Lo dije antes del partido, tenía que ser grosero el arbitraje para que nos ganen. Ahora es cuando se empieza a ver cómo actúan algunos...siempre lo mismo en las últimas fechas cuando se definen cosas. Espero corrijan y en estas últimas fechas no encontrarnos con sorpresas", señaló Jean Ferrari.

Lo dije antes del partido, tenía que ser grosero el arbitraje para que nos ganen, ahora es cuando se empieza a ver cómo actúan algunos...siempre lo mismo en las últimas fechas cuando se definen cosas, espero corrijan y en estas últimas fechas no encontrarnos con sorpresas. — Jean Ferrari (@jferrari5) May 3, 2024

"Explotó" y no soportó

Eso no fue todo, ya que, fiel a su estilo, Jean Ferrari continuó con sus reclamos, esta vez, delante de los medios de comunicación. Las cámaras de los medios deportivos lo captaron muy molesto y recogieron sus declaraciones en caliente, las cuales dejaron sorprendido a más de uno.

"El arbitraje lamentable. Tengo veinte años como futbolista profesional. Sé cuando un árbitro inclina la cancha. Esta no la voy a comprar. Sabemos que faltan tres fechas. Qué raro. Qué casualidad. Para los que no entiendan o no saben, hay arbitrajes que inclinan la cancha, que manejan partidos. Esto no es casualidad. Estamos furiosos porque el arbitraje no puede darse de esta manera", añadió.

Para el exjugador de fútbol, las decisiones del juez principal influyeron demasiado en el trámite del partido, como lo fue la expulsión del entrenador Fabián Bustos. Ante esto, hizo un llamado al VAR, que, según su criterio, estuvo desaparecido en este encuentro.

🎙️ 𝗝𝗲𝗮𝗻 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗮𝗿𝗶: "𝗘𝗹 𝗮𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗮𝗷𝗲 𝗳𝘂𝗲 𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲. 𝗧𝗲𝗻𝗴𝗼 𝟮𝟬 𝗮𝗻̃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝘂𝘁𝗯𝗼𝗹𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝘆 𝘀𝗲 𝗰𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘂𝗻 𝗮𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗼 𝗶𝗻𝗰𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗵𝗮. 𝗘𝘀𝘁𝗼 𝗻𝗼 𝗲𝘀 𝗰𝗮𝘀𝘂𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱".



🗣️... pic.twitter.com/yr1SvQb8N4 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) May 3, 2024

"Nosotros acá hemos venido a hacer un partido correcto, un partido de igual a igual, pero expulsan al entrenador, sacan tarjetas amarillas que condicionan, dejan hacer jugadas que eran a favor nuestro. La cancha te la inclinan. No es casualidad. Había dos pelotas en la cancha en el primer gol, nadie la ve. No la ver el VAR. Ni una sola jugada fueron al VAR. Las casualidades en el fútbol no existen", añadió.

Para finalizar, se mandó en contra de sus detractores y tildó de "llorones" a algunos rivales de otros equipos. La molestia y rabia era evidente en Jean Ferrari, quien siguió "disparando" a por doquier.

"Hay tanto llorón de otros equipos que salen, hablan, dicen. Bueno, y nosotros qué, estamos parados, esperando, mirando. Nosotros estamos jugando el campeonato y también estamos jugando para pasar de fase de Copa Libertadores. Vamos a dar pelea. Vamos a tratar de calmarnos, a pesar del fastidio, de la rabia, porque lo que ha pasado hoy día es lamentable. Bueno, ya está, daremos vuelta a la página", concluyó Jean Ferrari sobre el polémico arbitraje del partido entre Universitario y ADT.