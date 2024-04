El 'Tunche' brindó emotivas declaraciones tras doblete con Universitario de Deportes: "Pensé que era un sueño"

Fue una noche memorable para el delantero José 'Tunche' Rivera. El martes 2 de abril, Universitario de Deportes debutó en la Copa Libertadores 2024 con una victoria por 2-1 sobre LDU de Quito, gracias a un doblete del jugador nacido en Rioja, quien realizó un debut casi perfecto en esta competición.

Después de finalizar el partido jugado en el estadio Monumental de Ate, el jugador de 26 años habló sobre su destacada actuación, que ha llevado al equipo 'crema' a la cima del Grupo D en el torneo Conmebol. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Emotivas palabras del 'Tunche' tras victoria

Durante una entrevista con los medios, el futbolista José 'Tunche' Rivera destacó que esta era su primera experiencia en la "gloria eterna" y que es algo que había anhelado. "Es una noche soñada, que jugador no quisiera debutar en Libertadores de titular y anotar dos goles, creo que es algo muy bonito en mi carrera lo que me está pasando", comentó ante la prensa.

Igualmente, Rivera Martínez compartió sus pensamientos al marcar dos goles con el equipo 'estudiantil' frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Pensó que todo era irreal y que al abrir los ojos desaparecería, pero sus compañeros lo ayudaron a darse cuenta de la realidad.

"Solo pensé que era un sueño, que iba a abrir los ojos y de repente todo iba a desaparecer, pero mis compañeros me decían 'levántate, no es un sueño'", sostuvo ante la prensa.

Apunta a la selección

La excelente actuación de José Rivera, el principal goleador de Universitario en lo que va de la temporada con cinco tantos, le valió para se convocado al equipo nacional de su exentrenador Jorge Fossati, teniendo participación en el amistoso contra República Dominicana. Sin embargo, el futbolista no quiere descansar en sus logros y afirma que debe continuar trabajando para ser convocado con regularidad.

"Claro. Tengo que seguir trabajando para eso (seguir siendo convocado). La selección es lo más bonito que un jugador puede pisar. No quiero desaparecer, quiero mantenerme ahí, que el profesor me vuelva a tomar en cuenta y para eso solo me queda trabajar y demostrar en el campo".

Uno de los momentos más emotivos durante su entrevista con los periodistas fue cuando mencionó a su familia, especialmente a su padre, quien le envió un video luego de su destacada actuación frente a los actuales campeones de la Copa Sudamericana, rememorando los viajes juntos por carretera en el pasado.

"Me imagino que deben estar bailando en mi casa. Deben estar de fiesta en mi casa. Justo acabo de ver un video de mi papá, que es transportista y justo está viajando, me mandó un video de él escuchando la misma música que cuando viajábamos en su carro. Me lo mandó feliz por mí y me imagino que debe estar llorando en la ruta", sostuvo el 'Tunche'.