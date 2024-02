¡El único tetracampeón! Alianza Lima va al TAS para reclamar el título de 1934

¡TAS TAS TAS! Una de las grandes polémicas del fútbol peruano es el campeonato de 1934. Mientras que Universitario asegura que ellos obtuvieron el título en aquel año, desde La Victoria informan que fue Alianza Lima el ganador. En medio de toda la disputa, Tito Ordoñez, delegado del equipo victoriano, fue acusado de afirmar que el campeonato en mención le pertenecía a los cremas, sin embargo, aclarando los puntos, el dirigente reconoce que el título es blanquiazul y señala que los de La Victoria irán al TAS para que los reconozcan como tetracampeón.

José Sabogal afirma que pelearán hasta lo último

Pese a que Universitario cuenta con el aval de la FIFA, FPF y la Conmebol respecto al título de 1934, en Alianza Lima no piensan ceder. Desde tienda íntima anunciaron que pelearán hasta el último por ser reconocidos como campeones de ese año.

Fue el administrador de Alianza Lima, José Sabogal, el encargado de dar a conocer la noticia, lo cual generó la expectativa de muchos hinchas blanquiazules. Aseguró que el reconocimiento de aquella estrella es de carácter urgente.

"Desde que entré, el área legal me enseñó los temas de priorización que tenían en distintos frentes y uno era el título del 34. Ellos están haciendo todo lo posible para que sea una realidad", señaló en primera instancia.

Para el administrador íntimo, esta tarea será más fácil de sobrellevar debido a que el equipo de trabajo con el que cuenta es hincha de Alianza Lima.

"No te puedo decir más, pero sí lo tenemos considerado y tengo la suerte de que la mayoría del equipo es hincha (de Alianza); entonces, es más fácil que tengan ese foco y lograrlo de manera profesional, respetando las instancias", manifestó.

Tito Ordoñez se pronuncia

Cuando parecía que lo dicho por José Sabogal había quedado en solo palabras, Tito Ordoñez sorprendió al pronunciarse respecto al título de 1934. En las últimas horas, corrió el rumor de que el delegado aliancista había afirmado que el campeonato en mención era de Universitario, sin embargo, rápidamente pegó el aclare.

"¿No será un libro jocoso, tipo Condorito (gracioso)? La verdad es que nunca se podría afirmar algo, ni mucho menos citándome, que es absolutamente falso. El título de 1934 es el que nos da a nosotros el tetracampeonato", señaló Ordoñez.

Además, confesó que Alianza Lima, una vez más, irá al TAS. El equipo blanquiazul hará todo lo que está a su alcance para que se les reconozca como campeones nacionales de 1934, además de jactarse de ser los únicos tetracampeones del fútbol peruano.

"Terminaremos en el TAS y estamos absolutamente seguros que el título se corregirá el error, y se ratificará que somos el único tetracampeón del fútbol peruano (1931, 1932, 1933 y 1934) y será también un reconocimiento histórico a aquellos jugadores que hicieron gigante al club Alianza Lima", señaló.

"(Vamos a ir al TAS) Al 100 %. Yo te voy a comentar algunas cosas y decir algunos nombres. Algún amigo de la FPF me dijo que el título 1934 era de Alianza Lima, pero que en su gestión nunca lo iba a reconocer. Pasaron los años y me lo encontré a Edwin Oviedo en el año 2017, cuando fuimos campeones del año, estabamos en un coctel que no era de fútbol y dijo que ya van a tener un título más porque se le va a reconocer el título de 1934, pero de ahí pasó el Mundial, temas judiciales y quedó ahí el tema. Nosotros tenemos la seguridad que el título de 1934 corresponde a Alianza Lima. Si la gestión de Agustín Lozano no se pronuncia, a pesar de que tiene el reclamo, terminaremos en el TAS para que se corrija el error porque se tiene que corregir", agregó.