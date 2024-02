¡Firme intención! Paolo Guerrero lanza comunicado sobre renuncia a la UCV y se disculpa con Trujillo

Paolo Guerrero acaba de dejar en claro su firme intención de dejar el equipo César Vallejo y reveló todo en un comunicado por Instagram. Aquí tienen todos los detalles.

Paolo Guerrero reafirma su posición de renunciar a la UCV

Paolo Guerrero, el recordado capitán de la Selección, soltó la bomba en sus redes sobre su decisión de dejar la Vallejo. ¿La razón? Amenazas y extorsiones que ha recibido su familia desde que firmó con la César Vallejo.

En sus propias palabras, Paolo explicó: "Esta situación no ha sido fácil de manejar, pues continuar con tu vida normal mientras la procesión va por dentro, no es sencillo ni agradable. Mucho menos, si continuaban las amenazas sobre los más cercanos: tus padres, tus hijos, tu familia". Y, claro, recordó el doloroso episodio de 2019 cuando perdió a su sobrino a manos de la delincuencia. Eso le dolió en el alma.

Comunicado de Paolo Guerrero. (Foto: Instagram)

Paolo cuenta que ha denunciado el hecho mucho antes, pero ahora recién lo hizo público: "La denuncia ya está en manos de las autoridades, a quienes desde el primer momento se les comunicó lo que venía ocurriendo, no recién el 14 de mayo como maliciosamente se viene asegurando. Serán las autoridades quienes deban pronunciarse".

En ese sentido, Guerrero reafirma y explica por qué no quiere estar en la UCV: "En mi decisión de rescindir el contrato laboral y solicitar mi desvinculación ha primado la vida, la seguridad y la tranquilidad de mi familia, amenazada expresamente, según los mensajes extorsivos, si iba a vivir a Trujillo".

Paolo, firme en su decisión, nos cuenta que quiere evitar revivir esa pesadilla: "No existe ninguna promesa que garantice que no les pasará nada". Además, no confía en promesas y deja claro que no va a "tranzar con la delincuencia".

Pide disculpas y no quiere que lo traten diferente

Pero lo que más nos dejó a todos con la boca abierta es que Paolo Guerrero no solo dejó el equipo, sino que también pidió disculpas a Trujillo. Sí, se disculpó con el pueblo trujillano y con su amigo Christian Cueva por sus palabras si les ofendieron. Por otra parte, recordó que la seguridad no debe ser solo para él, sino para todos.

Y como si fuera poco, Paolo le mandó un mensajito al Gobernador de La Libertad: "Rechazo dicha insinuación o afirmación, porque los recursos públicos en materia de seguridad deben ser en favor de los propios trujillanos. El trato debe ser igualitario, porque todos los peruanos valemos igual".

En su mensaje, el goleador peruano expresó su esperanza de que su situación sirva para que tomen medidas y nadie más sufra la inseguridad y la violencia. Un verdadero llamado a la acción.

Así que ya lo saben, esta drama futbolero tiene para rato. Estaremos al tanto para traerles todos los comunicados, declaraciones y desenlaces de esta situación protagonizada por Paolo Guerrero. ¡Hasta la próxima!