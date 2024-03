¿Indirecta para las "Sonnelovers"? Jorge Fossati manda fuerte mensaje por convocatoria de Oliver Sonne

¡Fuerte y claro! Jorge Fossati presentó su primera lista de convocados al mando de la selección peruana y promete salir victorioso en los partidos ante Nicaragua y República Dominicana. Una de las sorpresas en la nómina fue Oliver Sonne, ya que en los días previos se especuló que no sería llamado por el uruguayo. Ante los rumores desatados, el "Profesor" puso los puntos sobre las íes y expuso los puntos que lo llevaron a convocar al "Vikingo de los Andes".

Jorge Fossati aclara convocatoria de Oliver Sonne

La selección peruana enfrentará este 22 y 26 de marzo a Nicaragua y República Dominicana, respectivamente. Estos dos partidos marcarán el inicio de la "era Fossati" al mando de la bicolor, por lo que el DT uruguayo quiere estrenarse de buena manera.

Para ello, llamó a casi todo su poderío para estos duelos, incluido Oliver Sonne. En los días previos, se especuló la posible ausencia del "Vikingo de los Andes" en la convocatoria debido a algunas polémicas frases que dejaba el estratega en sus entrevistas. Ante esto, el exentrenador de Universitario le dejó un mensaje a toda la prensa, muy a su estilo.

"Se especula tanto... Está bien, ustedes (los periodistas) tienen que trabajar. Entonces, está el que quiere informarse primero y después habla, y está el que tira lo que siente o lo que piensa, pero que no revisa (...) Contador José Pedro Damián, expresidente de Peñarol, me dijo que no hay industria que trabaje más en Uruguay, y en Latinoamérica, que la del rumor. Es una sin chimenea, pero que es la que más trabaja. Tiras un rumor a la calle y después eso se expande", señaló en un inicio.

Además, mandó un contundente mensaje para los hinchas que pedían a gritos su convocatoria. Para el DT uruguayo, es poco o nada importante el cariño de los hinchas por un jugador, ya que él se guía por los números y no por "sentimentalismos".

"Yo trato de resistir archivos. Por eso, todo lo que aclaré antes, y me digan cuándo dije que Oliver Sonne no tenía chances en la selección, cuándo dije que no lo iba a traer. Dije que no traía a nadie porque me presione nadie, ni tampoco porque tenga club de fans o personas interesadas en que lo traiga. Me van a contar a mí, que en el mundo del fútbol no hay gente alrededor de los jugadores que están interesados en que lleguen a tal lado u otro. Falta que me digan que todos somos Heidi o Bambi", comentó.

¿Se viene el debut?

Al mando de Juan Reynoso, Oliver Sonne no sumó minutos alguno con la camiseta bicolor. Pese a que el "Cabezón" señaló que el lateral jugaría ante Venezuela, las cosas no fueron así y por ello, corría el riesgo de perder al "Vikingo de los Andes" ante un posible llamado de Dinamarca.

Sin embargo, todo esto podría cambiar con Jorge Fossati a la cabeza, ya que el entrenador señaló que quiere "verlo de verdad", dejando entrever un posible debut del lateral peruano - danés con la camiseta blanquirroja.