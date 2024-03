¡La verdadera jerarquía! Carlos Zambrano sería la sorpresa de Alianza Lima para partido ante Cristal

¡Ruge el "León"! Luego de varios "tira y afloja", Carlos Zambrano regresó a Alianza Lima. Todo apuntaba a que el futuro del defensa central estaría lejos de la institución victoriana, sin embargo, una serie de lesiones en la escuadra blanquiazul hicieron que el "Kaiser" continúe en el equipo de sus amores. Ahora, bajo el mando de Alejandro Restrepo, el "León" busca ganarse un lugar en la oncena titular y para darle jerarquía a la zaga del "equipo del pueblo", todo apunta a que sería titular este sábado en el partido ante Sporting Cristal.

Carlos Zambrano titular ante Sporting Cristal

Alianza Lima tuvo su peor partido al mando de Alejandro Restrepo el último fin de semana ante ADT en Tarma. La altura le jugó una mala pasada a los blanquiazules, además de la temprana expulsión de Franco Saravia, muy cuestionado últimamente por su desempeño en el campo de juego.

Uno de los puntos más flojos de Alianza Lima viene siendo la defensa. El nuevo sistema que quiere implantar el DT "cafetero" aún no está afinado al 100% y se debe en gran parte al bajo nivel de algunos defensores. El defensor más criticado es el panameño Jiovany Ramos, a quien aún le viene costando adaptarse al sistema implantado en el equipo blanquiazul.

Por ello, con Carlos Zambrano ya entrenando con el primer equipo, Alejandro Restrepo estaría pensando en algunas modificaciones en su oncena titular. La gran sorpresa sería la inclusión del "Kaiser" desde el vamos, en reemplazo justamente de Jiovany Ramos.

Para este duelo, Alianza Lima tiene que pensar en ganar o ganar, ya que un traspié ante los cerveceros, lo alejaría por mucho del primer lugar de la tabla. Con Zambrano en el once titular, Restrepo aspira a ganar jerarquía y salida limpia en el juego, pero perdería velocidad en el primer cuarto de cancha, un riesgo que deberá correr.

La otra opción es reemplazar a Renzo Garcés como back central, aunque esta opción pierde fuerza debido a las buenas actuaciones del ex César Vallejo en el conjunto victoriano. Lo que sí es seguro, es que Carlos Zambrano se metería de cabeza al equipo inicial y promete dar el todo por el todo con la intención de quedarse con los tres puntos en el partido ante Sporting Cristal.

Mea culpa del "Kaiser"

Tras darse a conocer la decisión oficial de su continuidad, Carlos Zambrano se pronunció mediante sus redes sociales y no dudó en hacer un mea culpa por sus errores del año pasado en tienda íntima.

"El fútbol me ha llevado a defender con honor los colores de grandes instituciones, pero el sentimiento y honor que se siente al defender a la institución, de la que uno es hincha desde niño, es inexplicable e inigualable. Algunas situaciones me alejaron del primer equipo de Alianza Lima. Las acepto y me hago responsable", señaló Zambrano.

Además, señaló que dejará todo por el todo en esta nueva etapa con los blanquiazules y tiene en la mira todos los objetivos de Alianza Lima. "La frustración y sed de revancha me llevaron a buscar el diálogo con la dirección deportiva del club. Encontré un espacio serio y profesional para conversar y alinearme a los objetivos de la institución. Hoy vuelvo con más ganas y compromiso que nunca y soy un agradecido de estar de vuelta esta temporada en el club más grande del Perú", concluyó.