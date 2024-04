Leao Butrón arremete contra Paco Bazán y descarta tener una conversación con él: "Es un baboso"

Leao Butrón expresó duras críticas contra Universitario de Deportes durante su año centenario, calificándolo como una "mancha". Además, Paco Bazán también fue objeto de comentarios críticos por parte del exarquero de Alianza Lima.

De esta manera, el exportero de Alianza Lima y de la selección peruana dio una entrevista al periodista deportivo Gino Bonatti, en la que se abordaron dos temas: Francisco Bazán y el centenario de Universitario. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Leao Butrón arremete contra Paco Bazán

Durante una reciente entrevista, Leao Butrón conversó con Gino Bonatti y fue consultado sobre si aceptaría hablar con Paco Bazán. Ante ello, el exarquero de Alianza Lima tuvo fuertes comentarios para el periodista deportivo calificándolo de 'baboso'. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas por los usuarios en redes sociales.

"¿Te sentarías a conversar con Paco Bazán?", fue la pregunta que le hizo Gino Bonatti en 'Se formaron las parejas' vía TikTok. El exguardameta de la selección peruana no trató de omitir la interrogante y contestó. "Tengo bloqueadas mis redes sociales porque yo odio el conflicto, pero ya cuando entro en el conflicto voy con todo. No me gusta pelearme, pero la verdad es que me tiene cansado. Y pasa ser sincero, es un baboso", indicó Butrón.

Considera que Universitario macharía su centenario si campeona

Cualquier club de fútbol que alcance sus 100 años de existencia tiene como objetivo principal ser campeón, como lo hicieron Alianza Lima en 2001 y Melgar en 2015. Por esta razón, Universitario de Deportes está decidido a lograr el título, convertirse en bicampeón y celebrar su centenario de manera grandiosa. Sin embargo, para Leao Butrón, sería un hecho negativo si la U gana el campeonato nacional por motivos especiales.

Butrón opina que Universitario ha sido beneficiado por las decisiones arbitrales durante la mayor parte del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2024. Por ello, señaló que sería una situación negativa si la U se coronara campeón de esa manera. "Si es que la U sale campeón en su centenario, hasta hoy día, están manchando escandalosamente su centenario", apuntó.

No sorprende que los seguidores de Universitario inundaran los comentarios en TikTok al enterarse de que su centenario podría verse empañado por supuestos favoritismos arbitrales en la Liga 1.

"Ni decir cómo mancharon en el 2021 y 2022", "Las únicas manchas son el descenso y el apagón", "Butrón ya no se acuerda cuando se hacía el lesionado en partidos importantes", "Quién es para decir que el centenario de la U está manchado", "Coincido con Leao, en todo", "Apoyo a Butrón, así se habla", fueron algunos comentarios divididos tras el mensaje del exarquero blanquiazul.