¡Lozano está matando el fútbol! Liga Femenina 2024 en riesgo de no jugarse tras medidas de la FPF

¡Todo en riesgo! La Federación Peruana de Fútbol (FPF) presidida por Agustín Lozano anunció cambios drásticos dentro de las obligaciones que deberá cumplir cada equipo participante de la Liga Femenina. Ante esta situación, doce equipos del mencionado torneo lanzaron un comunicado en conjunto hace unas horas, donde rechazan esta nueva normativa e incluso dejan entrever que varios clubes se verían imposibilitados a cumplir los nuevos requerimientos. ¿Se pone en riesgo el torneo?

Clubes de la Liga Femenina unen sus voces

Se viven duros momentos en el fútbol peruano. No solo a nivel masculino se presentan problemas, sino también en el femenino. La Liga Femenina corre el riesgo de no jugarse debido a que la FPF, intempestivamente, cambió los parámetros en este torneo, sorprendiendo a los equipos participantes.

Por ello, doce clubes de la Liga Femenina decidieron unirse y sacaron un comunicado en conjunto donde rechazan las nuevas disposiciones de la FPF. Para los equipos (incluyendo Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal) la normativa para este año resulta totalmente inviable.

"Los clubes no solo estarán encargados de cubrir los gastos y responsabilidades inherentes a sus jugadoras, cuerpo técnico y demás aspectos deportivos, sino que ahora se ven obligados a incorporar a su presupuesto una suma de montos no especificada impuesta por la FPF. Esta situación no solo restringe el desarrollo de sus equipos y afecta proyectos individuales, sino que también vulnera la integridad de la organización, y los proyectos internos de cada equipo", manifestaron.

📄 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗼𝗽𝗶𝗻𝗶𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮. pic.twitter.com/pDlTaF0Dbk — Alianza Lima Femenino (@AlianzaLimaFF) February 23, 2024

Por ello, líneas más abajo, dejaron en claro su postura: de no darse una solución a este tema, varios clubes de la Liga Femenina no podrán participar del torneo ya que no cuentan con los fondos suficientes para poder subsistir.

"Manifestamos nuestra negativa y desacuerdo con los cambios arbitrarios y las formas que nos intentan imponer. (...) De no variar estas disposiciones, la mayoría de los equipos se verían imposibilitados de participar, ya que no cuentan con el presupuesto necesario para asumir los gastos que su propia participación conllevaría. Solicitamos a los miembros de la FPF que reconsideren los puntos mencionados", concluyeron.

Solicitan reunión urgente

Pese a todo, los clubes solicitaron una reunión con la FPF, con la finalidad de llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes.

"Asimismo, los convocamos a reunirnos de manera conjunta a fin de revisar estos temas que afectan a todos los equipos participantes de la Liga Femenina", se lee al final del comunicado.

Con todo este nuevo dilema en el fútbol peruano, Agustín Lozano suma una raya más al tigre a su pésima gestión en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Cabe destacar que el mandamás también es investigado por corrupción, lo cual da cuenta de su nefasta labor al frente del máximo organismo del fútbol nacional.