¡Momento peruano! Oliver Sonne baila al ritmo de "salsa" en la selección peruana (VIDEO)

¡Cómo la mueve el gringo! Oliver Sonne se ha vuelto el jugador estrella de la selección peruana. Luego de mucho esperar, su tan ansiado debut con la camiseta blanquirroja llegó y lo hizo ante Nicaragua en el Estadio Matute. Las ovaciones de la hinchada no se hicieron esperar y según el "aplausometro" fue el jugador más alentado en el partido. Ahora, el "gringo" vuelve a hacer noticia y esta vez por su peculiar entrenamiento en la selección peruana, ya que se pudo ver al "Vikingo de los Andes" sacando los "pasos prohibidos" al ritmo de salsa.

Oliver Sonne en su salsa

El año pasado, un nombre ganó popularidad en el mundo del fútbol y la selección peruana: Oliver Sonne. Jugando en Europa, el "Vikingo de los Andes" había manifestado su deseo de vestir la blanquirroja y desde entonces, se inició una "campaña" para poder tenerlo dentro de las filas de la bicolor.

Durante el proceso de Juan Reynoso fue que se agilizaron los papeles y todo lo requerido por la FIFA para que el lateral derecho pueda estar habilitado y así se hizo. Sin embargo, y pese a las ganas y el entusiasmo que le ponía en los entrenamientos, el "Cabezón" nunca optó por hacerlo jugar y el defensa terminó en la banca de suplentes hasta en dos oportunidades.

Recientemente, en el partido ante Nicaragua, Oliver Sonne pudo hacer su gran debut y también se le ve disfrutando del buen ambiente de la selección. En esa línea, en el último entrenamiento, el "gringo" tomó con humor uno de los entrenamientos que le pedían en la bicolor.

El preparador físico le explicó uno de los ejercicios que tenía que hacer y Oliver Sonne no pudo evitar su sorpresa: "Hey, salsa, ¿no?" , se le escuchó decir con profunda emoción ante la risa de toda la prensa deportiva que cubría el entrenamiento de la selección peruana.

Al finalizar el ejercicio, Oliver Sonne se acercó a Luis Advíncula y le dio un pequeño "golpe" a Luis Advíncula, demostrando el buen ambiente que reina en la selección.

El 🗣️ "SALSAAA" de Oliver Sonne y Luis Advíncula lo bromea 😅. Buen ambiente se vive en los entrenamientos de la Selección Peruana 🇵🇪 de cara al partido ante República Dominicana 🇩🇴.



pic.twitter.com/GLaB4R6g3y — Erick Osores (@ErickOsores) March 24, 2024

Lo quiere seguir viendo

El partido amistoso ante Nicaragua regaló a toda la hinchada peruana el debut de Oliver Sonne con la camiseta de la selección peruana. Uno de los hechos que más llamó la atención fue que las tribunas de Matute coreaban constantemente el apellido del defensor peruano y "lograron" su cometido al verlo ingresar al minuto 58 del partido.

Sin embargo, quien no terminó muy contento fue Jorge Fossati. En la conferencia de prensa postpartido, el estratega uruguayo manifestó su total descontento luego del debut de Oliver Sonne. ¿No le gustó como jugó? Nada de eso, su enojo fue con las tribunas y, fiel a su estilo, el "Profe" mandó un potente mensaje.

"NO ME HIZO NINGUNA GRACIA QUE LA GENTE PIDA A OLIVER SONNE" 🇵🇪😳



🗣️ Jorge Fossati, DT de PERÚ



🎥 @MovistarDeporPe pic.twitter.com/X93USfjK8q — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) March 23, 2024

"La verdad, a mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera un jugador. Simplemente lo ignoré, porque el último que debe ser el perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa. Que te caiga más simpático un jugador o no, tenemos que controlarnos un poquito para respetar a todos. Lo concreto y lo lindo, es que jugó. Vino y jugó, mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta", señaló Jorge Fossati.

Con estas declaraciones, deja en claro que el debut de Oliver Sonne fue más que aprobatorio y le abrió las puertas para más convocatorias. ¿Llegará a la Copa América? El "Vikingo de los Andes" deberá seguir demostrando que es de valía para el combinado nacional.