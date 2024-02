"No me gusta mucho la noche": Carlos Zambrano se justifica por juerga previo a la final de la Liga 1 con Alianza Lima

¡Mejor no digas nada! Carlos Zambrano y Christian Cueva fueron las grandes decepciones de Alianza Lima versión 2023. Ambos jugadores de la selección peruana llegaron al cuadro blanquiazul con la esperanza de hacer historia en la Copa Libertadores y conseguir el tricampeonato en la Liga 1, sin embargo, ninguno de estos objetivos se cumplió. El "Kaiser" se vio envuelto en un escándalo previo a la final con Universitario, ya que fue visto en plena "juerga" junto a Pablo Sabbag y otros futbolistas lesionados del cuadro victoriano. Sobre este tema en concreto habló con el nuevo youtuber, Sergio Peña, y dejó las cosas más que claras (para él)

Carlos Zambrano se defiende por juerga previo a la final de la Liga 1

Uno de los jugadores más criticados el año pasado fue Carlos Zambrano. El "Kaiser" no cumplió un buen papel en su etapa como jugador de Alianza Lima y el nuevo comando técnico, encabezado por Alejandro Restrepo, decidió no contar con él para esta temporada.

A Zambrano se le criticó mucho luego de ser visto en una noche de juerga junto a Pablo Sabbag y otros jugadores LESIONADOS de Alianza Lima. Los hinchas blanquiazules no lo perdonaron y desde aquel día le pusieron la cruz.

Sin embargo, en unas recientes declaraciones para el canal de YouTube de Sergio Peña, Carlos Zambrano se defendió y mandó un fuerte mensaje a los hinchas blanquiazules. Sin duda, estas palabras levantarán más de una polémica.

Sergio Peña 🇵🇪 acaba de hacer oficial su PODCAST 🎙️ en donde tendrá invitados de PESO. A partir de este domingo se podrá ver el episodio junto a CARLOS ZAMBRANO a través de YouTube 🔴 pic.twitter.com/WLXRl7zBVc — Al Var 360 (@alvardeportes) February 1, 2024

"Se agarran de eso (los hinchas). Todo lo que ha pasado, el bolondrón, el problema por no ganar el título creo que se agarran de eso (para criticar)", señaló Carlos Zambrano muy suelto de huesos. Además, para sorpresa de muchos, señaló que no le gusta mucho las noches de fiesta (sí, como no).

"Los viernes a dormir temprano. Si me quieren llamar por ahí de fiesta (dubitativo) no me gusta mucho la noche ... ahora, antes me encantaba, pero ahora ya no", señaló, al parecer, olvidándose de la juerga que se metió el año pasado.

¿Se cree el mejor?

En otro momento de la entrevista, Sergio Peña hizo hincapié en el largo historial de expulsiones que tiene Carlos Zambrano. Incidió en uno, que fue la que más lo marcó: la tarjeta roja en un partido contra Chile.

El "Kaiser" acepta que esto marcó su carrera como futbolista y estas declaraciones trajeron a la mente unas declaraciones anteriores del defensor central. Previo a un partido por Eliminatorias ante los sureños, recordó la expulsión que sufrió en las Eliminatorias pasadas ante los "mapochos", sin embargo, recalcó que con la selección peruana nunca ha jugado mal.

"No, lo malo siempre ha sido la tarjeta roja nada más. Lo único porque siempre juego bien. Si hablamos de lo futbolístico, siempre juego bien. O sea, los retaría a que me digan qué partido juego mal y casi no hay, de verdad. Simplemente la expulsión es lo que me marcó, ya fue hace muchos años, creo que 7 u 8", indicó Carlos Zambrano.