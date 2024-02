"No quería que se entere": Guerrero confirma que Ana Paula Consorte no quiere que juegue en César Vallejo

¡TREMENDO! Paolo Guerrero vive sus horas más angustiantes debido a las amenazas de muerte en contra de él y su familia tras firmar por César Vallejo. El ahora conocido caso llegó hasta oídos de Ana Paula Consorte, a quién también amenazaron, y en una reciente entrevista con Mávila Huertas en "Ocurre Ahora", el "Depredador" señaló que la brasileña se opone tajantemente a que él pueda jugar en Trujillo por la César Vallejo.

Su vía crucis

Todo comenzó con la confirmación de la llegada de Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo. El delantero nacional se alistaba para su primera aventura en la Liga 1 y también para participar en la Copa Sudamericana, sin embargo, esto no podrá ser así. En la entrevista con "América Noticias", el exatacante del Hamburgo reveló que su madre, Doña Peta, es quien ha recibido todas las amenazas.

"Era felicidad y tranquilidad, ya me hacía la idea que iba a viajar a Trujillo. Y como a las 9:00 p.m., mi mamá me llama para decirme que vea los mensajes que le mandaron, muy nerviosa. Le dije 'mamá, tranquila, no sabemos quiénes pueden ser estas personas. Déjame consultar con mi abogado sobre lo que dice, quédate tranquila, el Perú me quiere'. No sabíamos hasta dónde podía llegar esto", confesó en un inicio Paolo Guerrero.

Además, señaló que se comunicó con Christian Cueva para que pueda ayudarlo en esta difícil situación. El volante de la selección peruana le dijo al "Depredador" que las cosas estaban movidas por Trujillo, por lo cual, Paolo Guerrero confirmó que ya no jugará en la César Vallejo.

"Luego llamé a Cuevita porque él es de allá, quería saber un poco del tema, me dijo que la cosa estaba picante, pero que me quedara tranquilo, ya sabemos cómo es de juguetón, me dijo que me iba a chalequear. Me pasó con algunos amigos de él, conversamos, me dijeron que saben quiénes son, que conversará con ellos...", agregó.

Ana Paula Consorte no quiere que vaya a Trujillo

Todas estas amenazas en contra de Paolo Guerrero y su familia llegaron a oídos de Ana Paula Consorte. La brasileña se mostró sorprendida ante la situación y se opuso a que el delantero continúe su carrera en la Universidad César Vallejo.

"Estábamos coordinando el vuelo privado, pero los mensajes llegaban cada vez más y más. Lo conversé con Julio y le dije que mi familia estaba preocupada por la situación. Lo conversé en casa también con mi mujer y tomamos la decisión de que no (iba a viajar). No iba a exponer a familia, sobre todo con tres niños", manifestó Paolo Guerrero.

"Me siento muy preocupado por la seguridad (de mi familia), pero confío en las autoridades y en que la gente de Perú me quiere. Saldré de esto lo más pronto posible. No estoy en Perú, pero quiero que ellos estén tranquilos. Hoy por hoy, nadie en el Perú se puede sentir tranquilo, sobre todo en Trujillo que la han declarado en emergencia. Nunca me sentiré tranquilo, pero apelo a las autoridades", precisó.