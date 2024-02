"No soy cag***": Jorge Fossati explotó contra Eddie Fleischmann tras criticar los partidos amistosos de la bicolor

Jorge Fossati conversó con el candente periodista deportivo Eddie Fleischman a poco de su debut como director técnico de la selección peruana. Recordemos que los duelos amistosos con Nicaragua y República Dominicana se disputarán en marzo próximo y por ello, este fue el tema principal en la entrevista. Ante ello, el uruguayo se animó a aclarar a Fleischman que no es ningún "cagón" como se había mencionado anteriormente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jorge Fossati parchó a Eddie Fleischman

El conductor deportivo de Willax Televisión, Eddie Fleischman había llamado "cagón" y "arrugador" al DT de la 'blanquirroja' por negarse a jugar contra Italia y Japón, rivales a todas luces de mayor nivel que los conjuntos centroamericanos a los que nos mediremos. En ese sentido, se dejó entrever que Fossati no quiso que la bicolor enfrentara a estos equipos. Por tal motivo, el DT de la selección peruana decidió aclarar este tema y 'parchar' a Eddie Fleischman por lo que había mencionado anteriormente, ya que el uruguayo se habría sentido incómodo.

"Usted hizo un comentario en redes que me llegó. Usted, directa o indirectamente, dice que yo no acepté o que no se aceptó el juego con Italia. Utilizando sus palabras exactas: arrugué, cagón. Yo no soy cagón, yo no arrugo, y tengo 30 años de profesión como entrenador que hablan por mí mismo", expresó.

A lo que el periodista contestó: "A mí me parece una decisión equivocada". Pero Fossati no dudó en responder: "Y bueno, perfecto, es una decisión equivocada. Pero no le voy a aceptar que es un cagón o de alguien que arruga. Lo que yo hice, señores peruanos, hinchas peruanos, dije rivales sudamericanos y/o centroamericanos. Estaba bueno, para mi gusto, para reencontrarnos con los hinchas peruanos".

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre Fossati?

En otra publicación, el conductor de Willax Deportes escribió que los adversario que Jorge Fossati escogió no se asemejan al nivel con el que competirá en la Copa América ni en las Eliminatorias Sudamericanas. "¿Qué selección se parece más a los rivales de Perú en Copa y Eliminatorias (Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, etc.)? La gran mayoría de jugadores están en ligas grandes de Europa. ¿Italia o República Dominicana? No es tan difícil. Para mí, grave error haberse negado a jugar contra Italia", dijo.

De la misma manera, contestó a un usuario que le mencionó que la 'blanquirroja' se midió ante Alemania y Marruecos bajo el mando de Juan Reynoso. "Por ejemplo, ante Alemania quedó en evidencia que el equipo defendiendo con tres al fondo fue una mazamorra. Ojalá Fosatti implemente mejor ese sistema", comentó.