¡No te vayas nunca "viejito"! Hernán Barcos llega a los cincuenta goles con la camiseta de Alianza Lima

¡AL "viejito" con cariño! Uno de los grandes referentes de Alianza Lima en los últimos años es Hernán Barcos. El delantero argentino llegó al cuadro blanquiazul el 2021 y su principal misión era conquistar la Liga 2 para devolver a la máxima categoría a los íntimos. Sin embargo, tras un fallo del TAS, los victorianos continuaron en la Liga 1 y desde ese entonces, el romance del buen "Pirata" con todo el pueblo aliancista se afianzó. La tarde de ayer anotó su tanto número 50 con la casaquilla del último bicampeón del fútbol peruano y los elogios no tardaron en llegar.

Hernán Barcos en la historia de Alianza Lima

Desde el 2021, Hernán Barcos empezó su historia de amor con Alianza Lima. El "Pirata", a base de goles, rápidamente se ganó el cariño de la hinchada aliancista, quienes ven en el delantero argentino un líder y guía para el cuadro íntimo.

Su entrega y sacrificio por los colores de Alianza Lima es indiscutible y eso también lo reconoce todo el pueblo blanquiazul. Ayer, los íntimos golearon 5-1 a Comerciantes Unidos en Villa el Salvador y el "Pirata" fue el encargado de encaminar el marcador que se había puesto cuesta arriba para los dirigidos por Alejandro Restrepo.

Con ese tanto, Hernán Barcos llegó a los cincuenta con la camiseta blanquiazul. Es su segundo gol en la temporada (le anotó a Unión Comercio) y se mostró más que contento con tremenda cifra alcanzada en su cuarto año en el equipo.

"Es un orgullo para mí ser una pequeña parte de la historia. Tenemos un gran grupo. No hay un jugador que sobresalga, sino un montón de jugadores con puntos altos. El grupo está haciendo las cosas", señaló el buen "Viejito".

"𝐄𝐬 𝐮𝐧 𝐨𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐦𝐢 𝐬𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧̃𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚" 🗣️



Hernán Barcos anotó un gol en la remontada de Alianza Lima frente a Comerciantes Unidos (5-1) y continúa siendo el máximo goleador extranjero en la historia del club... pic.twitter.com/hakDOcAW4s — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) February 26, 2024

Festejo y apoyo a los "potrillos"

La nota curiosa del partido de ayer la puso Hernán Barcos. El "Pirata" sorprendió sacando los "pasos prohibidos" en plena celebración de su gol y aunque parecía algo inexplicable, el delantero señaló que lo hizo por su hijo.

"El baile es para mi hijo que me pidió el festejo el partido pasado, pero me había olvidado. Él me dijo: 'quiero que hagas gol y bailes el Dame tu Cosita'", señaló el argentino.

Además, también destacó el ingreso de Víctor Guzmán, quien fue un punto muy importante en el quinto tanto de Alianza Lima. El "Pirata" indicó que le brindarán todo el apoyo suficiente para que el "potrillo" pueda rendir lo mejor posible en la cancha.

"Lo viene buscando, esperando. Le vamos a dar todo el apoyo que necesite para que disfrute cada momento que le toque", acotó.