¡No va más! Paolo Guerrero quiere resolver su contrato con la César Vallejo ¿por oferta de Alianza Lima?

¡BOMBAZO! Paolo Guerrero se encontraba en la búsqueda de un equipo para la temporada 2024 y tras el rechazo de algunos clubes brasileños, llegó una oferta de Colo Colo. Sin embargo, a la par, la oferta de la César Vallejo terminó convenciéndolo por el lado deportivo y económico y cuando todo hacia pensar que su estreno con camiseta poeta estaba cerca, esto no sucedería. Según el periodista Franco Lostaunau, el "Depredador" busca la manera de desligarse del cuadro "poeta" por motivos familiares. ¿Alianza Lima tendrá algo que ver?

Paolo Guerrero no llegaría a César Vallejo

La llegada de Paolo Guerrero a César Vallejo aún no ha sido confirmada, a pesar de que él ya ha firmado el contrato desde Brasil. Inicialmente, el delantero tenía previsto llegar a Trujillo el lunes 12, según lo informado hace unos días. Sin embargo, en las últimas horas ha habido cambios en los planes. Esta información fue divulgada por el periodista peruano Franco Lostaunau en ESPN.

Previo a esta información, mediante sus redes sociales, el propio periodista refirió que tenía una información "bomba". En un video, Franco Lostaunau señaló que la información que manejaba era que el delantero de la selección peruana no llegaría la César Vallejo y sorprendió con un dato más.

"Me acaban de decir hoy que la llegada de Paolo Guerrero a César Vallejo no está confirmada. Algo ha pasado en esta semana que el jugador no se ha sentido cómodo, y parece que no quiere ir a Trujillo. Esto ha hecho que un club gran de Lima se entere y quiera contar con él. Ya se imaginarán de qué equipo estoy hablando", señaló en el video publicado en sus redes sociales.

Tras este anuncio, en redes sociales se empezó a viralizar el contrato del jugador con la UCV, lo cual haría más difícil su desvinculación del cuadro "poeta". Además, muchos señalaron que, ante la baja de Pablo Sabbag en Alianza Lima, Paolo Guerrero estaría ilusionado con llegar al cuadro blanquiazul, ya que urgen un "9" para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores. ¿Resolverá su contrato con Vallejo y llegará a La Victoria?

La palabra del "Depredador"

Horas más tarde del video publicado en su cuenta de Twitter, Franco Lostaunau, en ESPN Perú, reveló que pudo conversar directamente con Paolo Guerrero. Según manifestó el comunicador, el "Depredador" sí quiere jugar por la César Vallejo, sin embargo, temas extradeportivos y/o familiares se lo impedirían.

"Me dejó algunas cosas claras. A él le gustaría ir a la César Vallejo, pero que por temas extrafutbolísticos o familiares, que no tengo por qué decirlos, se le complica ir a Trujillo. Entonces, de alguna manera quiere entablar conversaciones con la familia Acuña para deshacer su contrato", arrancó.

Asimismo, también recalcó que Guerrero primero quiere desvincularse del cuadro trujillano, para luego recién pensar en que equipo continuará su carrera futbolística. Al parecer, Alianza Lima siempre ha sido una opción.

"Lo primero que quiere hacer es resolver su tema con César Vallejo, para después hablar de algún club... Colo Colo, Alianza Lima, LDU. Ahora, no es un tema fácil, hay un contrato sobre la mesa. Y obviamente el club buscará que se respete", agregó el periodista deportivo.