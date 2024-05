¿Premio o castigo? Histórico equipo colombiano quiere fichar a Alejandro Restrepo, DT de Alianza Lima

¿Se despide de La Victoria? Alianza Lima renovó por completo su plantel a diferencia de la temporada 2023 y uno de los principales jales se dio en la dirección técnica. Para este 2024, Mauricio Larriera no siguió como DT de los íntimos y en su lugar llegó Alejandro Restrepo, entrenador colombiano que llegaba procedente de Deportivo Pereira. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados y los victorianos se encuentran lejos de luchar por el Torneo Apertura, mientras que en la Libertadores son últimos del grupo A con apenas dos unidades. Por ello, muchas hinchas piden la salida del estratega "cafetero" y al parecer esto se podría dar, ya que en las últimas horas se dio a conocer el interés de un histórico club del país norteño por el director técnico.

¿Alejandro Restrepo se va de Alianza Lima?

La temporada 2024 no viene siendo la mejor para Alianza Lima. Para este año, los íntimos apuntaban, nuevamente, a pelear en todas las competencias, sin embargo, esta es una realidad algo lejana. En el Torneo Apertura, los blanquiazules son cuartos a nueve puntos de Universitario, mientras que en la Copa Libertadores son últimos con solo dos unidades.

Esta serie de malos resultados, sumados a algunos desacuerdos con los planteamientos impuestos por Alejandro Restrepo al mando de los blanquiazules, han hecho que el nombre del entrenador colombiano sea muy criticado por los hinchas íntimos. Todo "explotó" tras perder ante Universitario y Sporting Cristal hace varias fechas y ahora con la caída ante Melgar esto se agudizó.

Muchos hinchas no entienden la insistencia con algunos jugadores que no dan la talla, así como su falta de replanteo en diversos partidos. Las criticas no han parado de llegar y, al parecer, no hay mal que dure 100 años ni Alianza Lima que lo resista. En las últimas horas, parece que se presentó "la virgen" a los íntimos, ya que empezó a sonar un fuerte rumor.

Un histórico club colombiano pretendería hacerse con los servicios de Alejandro Restrepo para el segundo semestre del año. El equipo en mención es América de Cali, cuadro que recientemente despidió a César Farías por malos resultados.

El principal inconveniente sería el contrato de Restrepo con los íntimos. Alejandro tiene firmada su estancia en Perú hasta finales de este año, por lo cual, las esperanzas de Tulio Gómez, dueño de los "Diablos" se esfumarían. Sin embargo, se conoció que desde Colombia harán los posible por contratar al DT "cafetero", quien es muy recordado por su brillante campaña el año pasado con Deportivo Pereira, equipo con quien salió campeón nacional y además logró avanzar hasta cuartos de final de la Copa Libertadores.

Números nada alentadores

Alejandro Restrepo empezó con bastante aprobación por parte de los hinchas de Alianza Lima. Sin embargo, hasta la fecha, los blanquiazules no pelean en ningún frente, ya que en el Torneo Apertura están a nueve unidades de Universitario, mientras que en la Copa Libertadores dependen de si mismos para avanzar.

Hasta el momento, ha dirigido quince encuentros oficiales en el banquillo de Alianza Lima. El saldo es favorable con siete victorias y seis derrotas, teniendo un margen de rendimiento 51%, pero aún no convence del todo al pueblo blanquiazul.

Por ello, estos resultados, sumados al interés de América de Cali, podrían derivar en la salida de Alejandro Restrepo de Alianza Lima para la segunda mitad de año. ¿Te parecería idóneo que se vaya? Corren las apuestas.