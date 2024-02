"Puedes estar en el cielo o en el mismo infierno": Paolo Guerrero rompe su silencio tras amenazas en su contra

¡ATERRADOR! Paolo Guerrero se alistaba para enfrentar el último gran reto de su carrera: vestir la camiseta de la César Vallejo. Esta iba a ser su primera incursión en el fútbol peruano luego de sus exitosos pasos por Alemania, Brasil y Ecuador, pero cuando todo apuntaba a una presentación de película, terminó siéndolo, pero de una película de terror. El "Depredador" no imaginó que su llegada a Trujillo le iba a traer problemas y ahora rompió su silencio tras las temibles amenazas que viene recibiendo y mostró los chats que evidencian las amenazas.

Paolo Guerrero revela su vía crucis

Como pocas veces se le ve, Paolo Guerrero decidió aparecer EN VIVO en una entrevista con un programa de televisión. El "Depredador" rompió su silencio en una conversación exclusiva con "América Noticias" y mostró su total preocupación por el vía crucis que atraviesa.

Todo comenzó con la confirmación de la llegada de Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo. El delantero nacional se alistaba para su primera aventura en la Liga 1 y también para participar en la Copa Sudamericana, sin embargo, esto no podrá ser así. En la entrevista con "América Noticias", el exatacante del Hamburgo reveló que su madre, Doña Peta, es quien ha recibido todas las amenazas.

"Era felicidad y tranquilidad, ya me hacía la idea que iba a viajar a Trujillo. Y como a las 9:00 p.m., mi mamá me llama para decirme que vea los mensajes que le mandaron, muy nerviosa. Le dije 'mamá, tranquila, no sabemos quiénes pueden ser estas personas. Déjame consultar con mi abogado sobre lo que dice, quédate tranquila, el Perú me quiere'. No sabíamos hasta dónde podía llegar esto", confesó en un inicio Paolo Guerrero.

Además, señaló que se comunicó con Christian Cueva para que pueda ayudarlo en esta difícil situación. El volante de la selección peruana le dijo al "Depredador" que las cosas estaban movidas por Trujillo, por lo cual, Paolo Guerrero confirmó que ya no jugará en la César Vallejo.

"Luego llamé a Cuevita porque él es de allá, quería saber un poco del tema, me dijo que la cosa estaba picante, pero que me quedara tranquilo, ya sabemos cómo es de juguetón, me dijo que me iba a chalequear. Me pasó con algunos amigos de él, conversamos, me dijeron que saben quiénes son, que conversará con ellos...", agregó.

@lanoticiaperu 🔴 #Deportes || UCV: Paolo Guerrero confirma amenazas hacia su mamá Durante una entrevista exclusiva con 'América Noticias', Paolo Guerrero reveló que, a pesar de su interés en unirse a la UCV, optó por no hacerlo debido a motivos que verdaderamente le causaron preocupación. ¿Qué opinas? 😰 Créditos: América Noticias . . . #PaoloGuerrero #contrato #UCV #Clubtrujillano #deportes #Depredador #fyp #viral ♬ sonido original - La Noticia Perú

Todos los mensajes

Antes del enlace con Paolo Guerrero, "América Noticias" mostró EN EXCLUSIVA todos los mensajes que había recibido Doña Peta, los cuales, por obvias razones, alertaron al ariete de la blanquirroja.

"Habla tía Peta, mándale este recado a Paolo que acá el norte es nuestro y que vaya acomodándose a nuestro ritmo. Queremos que nos haga una colaboración de la organización, caso contrario así esté con 10 guardaespaldas, lo vamos a topar y luego se lamentará de las consecuencias. Que nos llame alguien a dar una solución y si se apega a la Policía nos vamos a enterar, volaremos número y la próxima comunicación va a ser cuando le hagamos un atentado", se lee en el primer mensaje.

Además, la organización criminal reconoce que tienen a su control la ciudad de Trujillo e incluso los amenazaron con atentar contra su vida.

"Somos la organización que está detrás de la mayoría de los asesinatos y secuestros en Trujillo. Depende de Paolo si quiere que su estadía en Trujillo sea pacífica o aterradora. Trujillo es nuestra tierra y aquí el muchacho con nosotros puede estar en el infierno o en el cielo (...) Sean inteligentes y den una solución por el bien de todos, si no veo interés, me descuelgo y un secuestro más a mi lista para pedir con ganas 7 cifras", sentenciaron.