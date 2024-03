¡Quiere magia! Jorge Fossati manda mensaje esperanzador a Christian Cueva: ¿Lo espera en la selección?

¡Fuerte y claro! En este nuevo proceso de la selección peruana se han registrado notables ausencias. Algunas por lesión y otras por falta de ritmo, pero, al parecer Jorge Fossati no se olvida de nadie. Durante la conferencia de prensa postpartido, y pese a que nadie se lo preguntó, el entrenador de la bicolor se tomó unos segundos para mandar un sentido mensaje directamente a Christian Cueva. ¿Qué le dijo? Entérate más en las siguientes líneas.

Jorge Fossati no se olvida de Christian Cueva

Durante el paso de Ricardo Gareca por la selección peruana, Christian Cueva fue el jugador, quizás, más fundamental del equipo. Muchas veces la bicolor se movía al ritmo de "Aladino" y era el exvolante de Alianza Lima el encargado de generar jugadas de peligro, además de "alimentar" a los delanteros con pases gol.

Sin embargo, una serie de bajos rendimientos y una grave lesión que contrajo jugando por los blanquiazules ha derivado en una última operación de "Aladino". Sumado a esto, los escándalos extradeportivos con Pamela Franco y Pamela López lo han tenido más en el foco de "Chollywood" que del periodismo deportivo.

Pero, quien no le pierde la fe es Jorge Fossati. El estratega uruguayo sabe de la importancia de Christian Cueva en la selección peruana y sobre todo con sus compañeros, por lo cual, no dudó en mandarle un sentido mensaje al "engreído" de la bicolor.

🎙 Jorge Fossati y un mensaje para Christian Cueva: "𝗘𝗹 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗵𝗮𝗰𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝘀𝘂 𝗲𝘀𝗳𝘂𝗲𝗿𝘇𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿𝗮𝗿𝘀𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗻𝘁𝗼 𝘆 𝘃𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿 𝗮 𝘀𝘂 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗲𝗷𝗼𝗿 𝗺𝗮𝗻𝗲𝗿𝗮. Así que, especialmente para Christian, un abrazo... pic.twitter.com/l1aGee1eLZ — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) March 23, 2024

"A los que no estuvieron acá y especialmente a Christian Cueva, le mandamos un fuerte abrazo de parte de todo el grupo, porque está poniendo todo su esfuerzo, todo de él para mejorarse pronto y volver a su trabajo de la mejor manera. Así que, especialmente para Christian Cueva un abrazo grande", señaló Jorge Fosssati.

La palabra del uruguayo deja notar que, pese a que no juega hace varios meses, Christian Cueva podría ser uno de los titulares fijos en el esquema del "Profesor". Dependerá de él y su pronta recuperación el ponerse a bajo las órdenes del ahora DT del combinado patrio. ¿Lo logrará?

Lo llenó de elogios

Hace varias semanas, cuando Jorge Fossati cumplía sus primeros días como nuevo entrenador de la selección peruana en reemplazo de Juan Reynoso, Christian Cueva no dudó en llenar de elogios al uruguayo.

En una entrevista para "Futmax League", Christian Cueva reveló que durante su etapa de recuperación tras su operación, había recibido la ayuda y consejos de Jorge Fossati, lo cual sorprendió a más de uno.

"Yo siempre he tratado de tener esa cercanía con la selección, desde siempre, y lo bueno es que el profe nos abre esa puerta. Como él me dijo: 'están para ayudarnos a todos'. Yo le agradezco bastante con eso. Me están ayudando bastante en poderme, aún en esta situación, considerar. Es algo que no voy a olvidar", indicó en un primer momento.

"Tiene muy clara la vida por algo tiene la experiencia que tiene, independientemente si sea convocado o no, es una decisión de él. Rescato el lado humano que hay en el fútbol y en la vida", expresó.