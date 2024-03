¡Ruge el "León"! Carlos Zambrano llamó a dirigente de Alianza Lima para poder seguir en el club

¡Historia con final feliz! Carlos Zambrano fue uno de los grandes refuerzos de Alianza Lima para la temporada 2023. Junto a Christian Cueva, eran los encargados de abanderar al cuadro blanquiazul hacia el tricampeonato y también a realizar una digna Copa Libertadores. Sin embargo, nada de esto sucedió y ambos, en especial el "Kaiser", se vieron vistos en temas de indisciplina, por lo cual, para esta temporada, se decidió no seguir contando con el defensor en el equipo. Sin embargo, la lesión de Ricardo Lagos cambió todos los planes y tras una extensa charla entre el "León" y Bruno Marioni, se decidió que el back central continúe en La Victoria.

Carlos Zambrano llamó para quedarse en Alianza Lima

Bruno Marioni ofreció una conferencia de prensa el último 29 de febrero en horas de la tarde y reveló cuál es la actualidad de Alianza Lima. Lamentablemente para los intereses de los íntimos, se reveló que Pablo Sabbag estará de para hasta 5 meses, Richi Lagos aproximadamente cuatro meses y Yordi Vílchez lo estará por tiempo indefinido.

Además, también habló sobre el tema del momento en el mundo deportivo peruano: la continuidad de Carlos Zambrano en Alianza Lima. Según contó Bruno Marioni, actual gerente deportivo del club, fue el propio "Kaiser" quien se comunicó con el área deportiva del cuadro íntimo para expresar su deseo de continuar en La Victoria. Eso sí, los victorianos le dejaron las cosas claras al defensa central.

"Se comunicó Zambrano para conversar, a la cual accedí. Nos juntamos hace unos días, él me expresó su deseo de incorporarse dada la situación que estábamos atravesando. Fue importante esta charla porque Carlos expreso su deseo de estar en la plantilla. Le conté como estaba el club hoy, de la forma que estamos trabajando, disciplina, compromiso que tiene la plantilla. Hoy Alianza tiene un camino, un rumbo y no se va a desviar", indicó.

Además, también señaló que la decisión tomada cuenta con el aval de Alejandro Restrepo, entrenador de Alianza Lima. El colombiano dio el visto bueno para que las negociaciones entre el defensor y el equipo del pueblo llegan a buenos términos.

"Carlos entendió, me expresó su compromiso, se mostró muy contento con la actualidad que tiene el club, con la exigencia que hoy se trabaja, está comprometido por la forma como trabaja el club. Por supuesto, esto es algo que tuve que hablarlo con el comando técnico de Alejandro Restrepo, y a partir de esas conversaciones decidimos reincorporarlo el lunes al primer equipo", agregó.

Rugió el "León"

Tras darse a conocer la decisión oficial de su continuidad, Carlos Zambrano se pronunció mediante sus redes sociales y no dudó en hacer un mea culpa por sus errores del año pasado en tienda íntima.

"El fútbol me ha llevado a defender con honor los colores de grandes instituciones, pero el sentimiento y honor que se siente al defender a la institución, de la que uno es hincha desde niño, es inexplicable e inigualable. Algunas situaciones me alejaron del primer equipo de Alianza Lima. Las acepto y me hago responsable", señaló Zambrano.

Además, señaló que dejará todo por el todo en esta nueva etapa con los blanquiazules y tiene en la mira todos los objetivos de Alianza Lima. "La frustración y sed de revancha me llevaron a buscar el diálogo con la dirección deportiva del club. Encontré un espacio serio y profesional para conversar y alinearme a los objetivos de la institución. Hoy vuelvo con más ganas y compromiso que nunca y soy un agradecido de estar de vuelta esta temporada en el club más grande del Perú", concluyó.