¡Ruge el "Tigre"! Ricardo Gareca revela por qué no es más DT de Perú: "Es algo que debe contestar Lozano"

¡Se la mandó! Ricardo Gareca asumió hace algunos días la dirección técnica de la selección chilena. Este paso del "Tigre" a la "Estrella Solitaria" significó un duro golpe para los hinchas de la selección peruana, quienes añoraban ver al "Flaco" nuevamente como DT peruano. Sin embargo, las cosas no sucedieron así y, pese a que muchos lo consideran como traición, el argentino pone las cosas claras. Respecto a su no continuidad al mando de la bicolor, respondió que eso es algo que debería contestar Agustín Lozano y Juan Carlos Oblitas.

Historia de amor con la bicolor

Corría el 2015 y la selección peruana salía de una nueva decepción al no clasificar a Brasil 2014. Pablo Bengoechea asumió interinamente hasta que un día llegó Ricardo Gareca. Muchos recordaban al entrenador argentino por su paso en Universitario y, pese a algunas dudas al inicio, demostró desde el día uno que creía en el jugador peruano y nos hizo soñar en grande.

Con el profesor al mando, la selección peruana consiguió hitos impensados en su momento. Por increíble que parezca, Perú logró ubicarse como la décima mejor selección del mundo hace unos años, superando a poderosos rivales europeos. Además, en el plano sudamericano, se logró avanzar hasta una final de Copa América, derrotaron a Brasil en un partido oficial luego de muchos años.

Asimismo, Perú logró vencer a Ecuador y Paraguay de visita, algo que nunca había conseguido en su historia y el histórico triunfo en Barranquilla ante Colombia invitaron a soñar. La cereza del pastel fue la clasificación a Rusia 2018, donde los campeones de aquel mundial reconocieron a la selección peruana como el rival más difícil del certamen.

La no clasificación a Qatar 2022 desencadenó una ola de críticas contra Ricardo Gareca y cuando todo apuntaba a que iba a continuar por cuatro años más, la ilusión se derrumbó. El "Tigre" anunció en una conferencia de prensa que no seguía más como entrenador peruano e, indirectamente, señaló que hubo algunas diferencias con Agustín Lozano.

Desde ese entonces, Ricardo Gareca llegó a dirigir sin mucho éxito a Vélez Sarfield y estuvo voceado para la selección de Bahréin y Costa Rica, además del América de Cali de Colombia. Sin embargo, su destino final fue la selección chilena, lo cual golpeó duramente a los hinchas de la bicolor y el "Tigre" se confiesa a corazón abierto en una entrevista para "Arriba mi Gente".

Ricardo Gareca se confiesa

Para muchos, fue una traición, y para otros, simplemente está siendo profesional. Ricardo Gareca es el nuevo entrenador de la selección chilena, pero no olvida a la selección peruana.

El programa "Arriba mi gente" sorprendió con un adelanto de su programa del lunes donde traerán una entrevista exclusiva con Ricardo Gareca. En esta conversación, le consultan por su no continuidad en el banquillo nacional y el "Tigre" respondió fuerte y claro.

"Eso es algo que debe contestar el presidente de la Federación (Agustín Lozano) y el director deportivo (Juan Carlos Oblitas)", apuntó Ricardo Gareca. Además, el "Flaco" no dudó en mandar un mensaje desde el corazón a todos los hinchas peruanos y les hizo un insólito pedido.