¿Se arrepintió? Oliver Sonne deja duro mensaje tras su paso por la selección peruana: "Fue decepcionante"

¡Qué hiciste Reynoso! La selección peruana no terminó de la mejor manera el año 2023. Últimos en la tabla y con solo un tanto a favor, la situación de Perú con Reynoso no pintaba nada bien. Por ello, Jorge Fossati asumió como nuevo entrenador de la bicolor y salió a relucir un nombre: Oliver Sonne. Pese a que aún no se le ha visto jugar con la blanquirroja, el defensor ha desatado mucho revuelo en redes y recientemente ofreció una entrevista para un medio local, donde sorprendió al calificar como decepcionante su paso por la "sele".

¿Oliver Sonne no quiere jugar por Perú?

La presencia de Oliver Sonne el 2023 en Perú desató una serie de ilusiones en los hinchas peruanos. Juan Reynoso y los directivos de la FPF agilizaron su nacionalización y cuando todos pensaban ver en acción al lateral del Silkborg, esto nunca sucedió.

Juan Reynoso, entonces entrenador de la selección peruana, "ilusionó" al futbolista señalando que sí tendría minutos ante Venezuela, sin embargo, esto nunca pasó. La desazón de Oliver Sonne se pudo ver en el gramado del Estadio Nacional, ya que incluso parece que tira su camiseta en la banca de suplentes al ver imposible su ingreso al campo.

"Fue un poco decepcionante, pero comprendía que sería un reto llegar a Perú. Entendía que para Reynoso tomar la decisión de incluirme sería algo complicado, especialmente considerando nuestra posición en la tabla. Por lo tanto, tengo un gran respeto por el exentrenador y aprecio que incluso me llevó a Perú. Fue un gesto significativo de su parte. Aunque comprendo por qué no encontré un lugar en el equipo en ese momento", señaló Oliver Sonne.

Para tranquilidad de todos y pese a este "trago amargo" que significa el todavía no debutar con la selección peruana, Oliver Sonne sigue firme en el equipo. El lateral aún mantiene la ilusión y apunta este año a ser titular en el "equipo de todos".

"Sí, por supuesto que ser titular es un sueño y un objetivo que tengo en mente. Creo que existen oportunidades para lograrlo, aunque sé que llevará tiempo. La paciencia es clave, especialmente considerando el alto nivel de nuestros jugadores. Tengo un gran respeto por el equipo, pero definitivamente anhelo estar en el campo demostrando mi calidad. Estoy convencido de que puedo contribuir con aspectos positivos, así que espero que haya espacio para mí en el once titular de Perú", acotó en declaraciones para Depor.

Copa América es su obsesión

Con la cercanía de la Copa América, Oliver Sonne podría tener minutos en la selección peruana. Incluso, los amistosos de marzo ante Nicaragua y República Dominicana podrían ser el punto de partida para el lateral derecho, quien ya se empapó de información respecto al certamen continental más antiguo entre países.

"He escuchado que es una gran vitrina. Definitivamente, me encantaría jugar en la Copa América. Espero que haya una oportunidad para ser convocado y mostrar lo que puedo sumar al equipo. Continuaré destacando en mi equipo para ser considerado", señaló y además, le mandó un mensaje a Jorge Fossati, nuevo entrenador de Perú.

"Estoy emocionado por su nombramiento como nuevo entrenador y tengo esperanza de que podamos mejorar en el futuro ten el banquillo", señaló.