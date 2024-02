¡Se le viene la noche! Jorge Fossati "explota" contra Paolo Guerrero y revela su futuro en la selección peruana

¡No todo será fácil! Al igual que en la farándula, el mundo del fútbol peruano también se ha visto remecido con los últimos acontecimientos. Paolo Guerrero es el centro de atención luego de que se revelara que no llegaría a César Vallejo pese a tener un contrato firmado. Esta situación ha modificado los planes del elenco trujillano y también de la selección peruana, pues Jorge Fossati, el entrenador de la blanquirroja, habló al respecto y reveló cuál sería el futuro del "Depredador" en el combinado patrio.

Jorge Fossati habla sobre Paolo Guerrero

Cuando todo hace indicar que el futuro de Paolo Guerrero ya estaba resuelto, en las últimas horas todo dio un giro radical. Según reveló Franco Lostaunau en horas de la mañana del domingo, el "Depredador" ya no llegaría a César Vallejo, pese a tener un contrato firmado con los "poetas".

Todo esto ha remecido el ambiente del fútbol, pero sobre todo, trastocó los planes que tenía la César Vallejo. En un inicio, Paolo Guerrero iba a llegar ayer a Trujillo para prepararse para su presentación oficial en el Mansiche previo al partido ante Sport Huancayo, sin embargo, esto no se dio y todo pende de un hilo.

Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana, tomó conocimiento de la situación y habló fuerte y claro sobre la actualidad de Paolo Guerrero. El uruguayo estaba conforme con el nuevo equipo del delantero, sin embargo, como ahora todo quedaría en nada, se refirió a una posible convocatoria del ariete a la blanquirroja.

"Yo estaba feliz de que ya tenía equipo, pero hoy me encuentro con la novedad de que aparentemente habría algún problema por el cual se rescindiría el contrato con César Vallejo. Pero en general, Paolo o cualquiera que no esté entrenando, para marzo está (fuera de la convocatoria), salvo que todo esto sea un trascendido y la próxima semana esté jugando en Vallejo", señaló Jorge Fossati.

Estas declaraciones del estratega van acorde a lo dicho desde un inicio, ya que el uruguayo ha sido enfático en que "jugador que no juegue, no será convocado". Al parecer, no habrá excepciones para Paolo Guerrero.

¿Llega o no?

Franco Lostaunau, en ESPN Perú, reveló que pudo conversar directamente con Paolo Guerrero. Según manifestó el comunicador, el "Depredador" sí quiere jugar por la César Vallejo, sin embargo, temas extradeportivos y/o familiares se lo impedirían.

"Me dejó algunas cosas claras. A él le gustaría ir a la César Vallejo, pero que por temas extra futbolísticos o familiares, que no tengo por qué decirlos, se le complica ir a Trujillo. Entonces, de alguna manera quiere entablar conversaciones con la familia Acuña para deshacer su contrato", arrancó.

Asimismo, también recalcó que Guerrero primero quiere desvincularse del cuadro trujillano, para luego recién pensar en que equipo continuará su carrera futbolística. Al parecer, Alianza Lima siempre ha sido una opción.

"Lo primero que quiere hacer es resolver su tema con César Vallejo, para después hablar de algún club... Colo Colo, Alianza Lima, LDU. Ahora, no es un tema fácil, hay un contrato sobre la mesa. Y obviamente el club buscará que se respete", agregó el periodista deportivo.