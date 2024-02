"Se quedaron sin presupuesto": Hinchas explotan contra la UCV por la escueta presentación de Paolo Guerrero

El Club César Vallejo sorprendió en el mercado de fichajes de la Liga 1 al anunciar a Paolo Guerrero como su nuevo refuerzo para el 2024, superando así a equipos como Alianza Lima, Universitario y Cristal. De esta manera, el 'Depredador' realizará su debut en el fútbol peruano, pero no con la camiseta blanquiazul que había imaginado, sino con la indumentaria naranja del equipo trujillano. Aunque el club atrajo la atención de todo el país con este anuncio tan esperado, el vídeo de presentación, bastante breve, recibió numerosas críticas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Hinchas critican la presentación de Paolo Guerrero

En redes sociales, la afición peruana se pronunció e hizo burlas por el peculiar anuncio de la UCV sobre su nuevo '9'. Y es que luego de que llegara el esperado momento, el video de presentación no estuvo a la altura de un jugador como Paolo Guerrero, según muchos internautas. "Se quedaron sin presupuesto para una presentación de calidad. Cambien de CM", "César Acuña, ¿buscas CM? No cobro mucho", "¿Para esta presentación me aumentaron la pensión? Espero que rectifiquen o mudo mi talento", "El peor video de presentación que vi en mi vida" y "¿Cómo van a presentarlo así?" fueron algunos de los primeros tuits.

"¿Para ese video hecho en Canva se demoraron una hora?", "¿Qué es esa presentación toda pedorra? Se gastaron hasta el suelo del CM para fichar a Paolo", "Qué baja la presentación", "La oportunidad de hacer algo épico y hacen esto", "¡Qué desastre!", "¿Pero qué diablos acabo de ver?", "Hasta las presentaciones de los alumnos de la universidad son mejores", "Qué triste que tu bienvenida sea así de simple, mientras que a Chicharito y Arturo Vidal les hicieron un video top", "Un sol más de creatividad, pues", colocaron otros internautas.

El 'Depredador' es Poeta

Richard Acuña, presidente del Club César Vallejo, explicó los detalles sobre cómo se concretó el acuerdo con 'PG9', destacando que fue una transacción segura y, de igual forma, bastante ambiciosa. De esta manera, el club poeta busca campeonar en la actual temporada 2024 de la Liga 1 fichando a ni más ni menos que el mejor delantero que el Perú ha tenido.

"No estamos cometiendo una locura financiera. Es un manejo total de los auspiciadores", indicó para un medio local. Es decir, el contrato del 'Depredador' sería similar al que tuvo Jefferson Farfán con Alianza Lima, que contaba con el auspicio del Banco Pichincha para pagar parte de su exorbitante sueldo.