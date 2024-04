"¡Son una mier**!": Paolo Guerrero "explota" contra árbitro en el partido de Vallejo contra Comercio

¡NO SOPORTÓ! En los últimos partidos del fútbol peruano, las polémicas han estado a la orden del día. Demoras en las revisiones del VAR, faltas inexistentes que son cobradas, hasta presuntos amaños del partido son los principales protagonistas, hoy por hoy, de la Liga 1. El fiel reflejo de esto ocurrió en el partido entre César Vallejo contra Unión Comercio, que terminó empatado 2-2, donde Paolo Guerrero tuvo una airada reacción en contra del árbitro Augusto Menéndez. Para "Paolín", el réferi del encuentro no cobró un claro penal a favor de los "poetas", por lo cual "explotó" y tildó al arbitraje del fútbol peruano como una completa "mier**".

Paolo Guerrero "explotó" contra el arbitraje

César Vallejo y Unión Comercio protagonizaron un partido entretenido el último fin de semana. El conjunto de Chicho Salas se puso adelante en el marcador con tanto de Paolo Guerrero, sin embargo, los moyobambinos le dieron vuelta, dejando en suspenso el partido.

A falta de poco para el final, los "poetas" lograron emparejar las acciones y se llevaron un punto a Trujillo. Sin embargo, para Paolo Guerrero, este panorama pudo ser distinto, ya que se volvió a quejar del arbitraje.

El encuentro estuvo picante y en la segunda etapa, Paolo Guerrero se hizo sentir como capitán. Para el delantero de la selección peruana, el árbitro Augusto Menéndez no cobró un claro penal a favor de los trujillanos y, fiel a su estilo, "explotó" contra el juez y su terna arbitral.

"¿Cómo que no viste penal? ¿cómo que no?, yo estoy mirando la pelota, él no, Son una m.... con nosotros, sí, sí sácame la roja sácamela", expresó furioso el hijo de Doña Peta.

Tras estos airados reclamos, Paolo Guerrero fue amonestado, pese a que intentó en todo momento que le saquen la tarjeta roja. Esta no es la primera vez que el "Depredador" tiene pésimos comentarios en contra del arbitraje, ya que, en su debut, también se quejó de a la UCV no le cobraron varias faltas muy evidentes.

Paolo Guerrero con el árbitro Augusto Menéndez: "Son una mr* con nosotros. Sí, SÁCAME LA ROJA".



FURIOSO, PG9. 🤬pic.twitter.com/ukEe0yLZYB — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) April 8, 2024

¿Se viene una sanción?

Las palabras de Paolo Guerrero no pasaron desapercibidas en redes sociales. En "X" (ex Twitter) rápidamente se viralizó el video del airado reclamo del máximo goleador de la selección peruana y, según reglamento, podría caerle una dura sanción.

Según el reglamento de la Liga 1, en el artículo 185, inciso 1, ningún jugador o persona ligada al fútbol profesional, puede tener comentarios que dañen el honor o reputación de los árbitros o personas que integren los organismos federativos.

"Ningún dirigente, árbitro, miembro del comando técnico, futbolista o personal administrativo del sistema futbolístico, podrá hacer comentarios agraviantes, denigrantes u otros que ofendan el honor o la moral de las personas y los organismos que integren el sistema federativo. La Comisión de la FPF será informada de estas incidencias y resolverá en uso pleno de sus atribuciones y prerrogativas", precisa la norma.

Artículo 185 Liga 1

Paolo Guerrero, con su furiosa reacción, dio a entender de ciertas preferencias en contra de César Vallejo e incluso, mandó a la "mier**" al árbitro, por lo que, de consignarlo en su informe, el "Depredador" podría afrontar una dura sanción.

El caso más reciente fue el de Alex Valera, delantero de Universitario, a quien le dieron cuatro fechas de suspensión por insultar a un árbitro al finalizar el partido de los cremas. ¿Le ocurrirá lo mismo a Guerrero?