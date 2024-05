¡SU PRINCIPAL DESEO! Oliver Sonne revela que quisiera jugar en la Liga 1: ¿En qué equipo?

¡LO CONFESÓ! Oliver Sonne es el futbolista furor de la selección peruana. Desde su llegada a la blanquirroja, el "Vikingo de los Andes" ha despertado más de un suspiro en todos los hinchas peruanos y muchos esperan que su carrera siga en ascenso en beneficio del equipo dirigido por Jorge Fossati. Ante esto, recientemente fue entrevistado por "Pase Filtrado", medio digital deportivo, y sorprendió al revelar que en un futuro le gustaría jugar en la Liga 1. ¿En qué equipo? Entérate más aquí.

Oliver Sonne desea pasear su fútbol por la Liga 1

Desde su arribo a la selección peruana, Oliver Sonne se ha convertido en el futbolista mimado por toda la hinchada nacional. Muchos están al tanto de su carrera futbolística, donde actualmente se viene desempeñando como uno de los máximos valores del Silkeborg F.C.

En esa línea, el "Vikingo de los Andes" se encuentra disputando los play offs de la Liga Danesa y si bien a su equipo no le va del todo bien, Sonne cumple en cada partido destacadas actuaciones, las cuales lo han llevado a aparecer en el "Equipo de la fecha".

Debido a que su carrera está en un evidente ascenso, muchos hinchas especulan con la posibilidad de ver a Oliver Sonne en algún equipo de la Liga 1. Hinchas de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal pugnan por, en algún momento, tenerlo en sus filas.

Por ello, recientemente en una reveladora entrevista con "Pase Filtrado", Oliver Sonne sorprendió al confesar que SÍ ESTÁ DISPUESTO a jugar en la Liga 1. ¿Reveló el equipo? Acá te lo contamos.

"Sí (me gustaría), pero no diré en qué equipo. Me gusta el Perú, así que cuando crezca y tenga mucha experiencia con el equipo nacional, ¿por qué no? Mis padres y mi novian aman el Perú también. Diré que no lo negaría (vivir en el país). Obviamente, si hay un equipo que me quiera, y si estoy en una etapa de mi vida en la que me parece apropiado, entonces no me molestaría hacerlo", señaló el buen "Vikingo de los Andes".

El amor por el Perú

La llegada de Oliver Sonne causó todo un revuelo en el mundo del fútbol peruano. Todo eso quedó demostrado con su primer arribo al aeropuerto Jorge Chávez, ya que fue recibido por una multitud de hincha quienes no tardaron en halagarlo y piropearlo.

El cariño recibido en la previa a su llegada a Perú fue el principal motivo por el cual decidió jugar por la blanquirroja y no por Dinamarca, país donde nació y también lo quería en sus filas.

"El mayor motivo para que elija representar a Perú fue todo el amor que recibí desde el inicio. Puedo sentir al país y a todo el apoyo que me dieron desde el inicio. Aparte, la mirada que me dio mi abuela cuando le dije de esta oportunidad me derritió el corazón", indicó Oliver Sonne. Con esto, la posibilidad de que el "Vikingo de los Andes" juegue en la Liga 1 están más latentes que nunca. ¿En qué equipo se dará este increíble suceso? Nos toca esperar algunos años para obtener la respuesta final.