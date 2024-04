"Un tratamiento innovador": Diego Rebagliati revela que Christian Cueva no se habría operado los ligamentos

El periodista Diego Rebagliati reveló que el exfutbolista de Alianza Lima, Christian Cueva, no pasó por el quirófano. En ese sentido, el comunicador deportivo detalló cuál es el tratamiento del popular Aladino. La presencia de Christian Cueva en la Videna sorprendió a los seguidores. Durante el anuncio de un próximo partido amistoso de la selección peruana antes de la Copa América, 'Aladino' fue visto junto al entrenador Jorge Fossati.

Por tal motivo, el futbolista fue captado realizando ejercicios de rehabilitación por la lesión en los ligamentos cruzados. Conoce más detalles a continuación.

Diego Rebagliati revela qué Cueva no se operó de los ligamentos

En el programa deportivo 'Al ángulo', Diego Rebagliati hizo referencia al período que Christian Cueva pasará entrenando en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol. "La información que se tiene sobre Christian Cueva es que está entrenando en La Videna desde el lunes y lo seguirá haciendo durante las próximas tres semanas", manifestó el periodista deportivo.

Además, el miembro del panel fue explícito al indicar que el talentoso jugador no se sometió a una operación en Barcelona. También destacó que está siguiendo un tratamiento novedoso. "No se ha operado y, según su representante, está haciendo un tratamiento innovador. No conozco el detalle del tratamiento, pero no lo han operado. Tampoco sé en cuánto tiempo podría volver a jugar", reveló el periodista.

"Lo concreto es que fue a Barcelona, está llevando un tratamiento que le recomendaron allá y va a estar trabajando tres semanas en la Videna", acotó sobre el tratamiento de Christian Cueva.

Regresó a la selección

Recordemos que Christian Cueva presentó una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla durante el 2023, lo cual lo alejó de las canchas. Cabe resaltar que dicha lesión tuvo lugar durante su paso por Alianza Lima. No obstante, ahora él se ha incorporado a los entrenamientos con la selección mostrando una evidente recuperación en su estado físico.

"Estoy aquí para terminar el proceso de recuperación y esperar que pueda estar pronto en las canchas. (...) Bien, en lo particular, enfocado netamente en la parte de la recuperación y que todo salga bien, y pensando en la selección. Es algo que no sale en mi cabeza y tengo plena seguridad de que, más allá de que en este momento no esté, yo siempre voy a luchar por un lugar en mi selección", sostuvo Christian Cueva en diálogo con el canal de YouTube de FPF.