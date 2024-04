¿Va a la Copa América? Fossati desea que Christian Cueva vuelva a la Selección Peruana

En una conferencia de prensa realizada este lunes en la Videna, el técnico de la selección peruana, Jorge Fossati, compartió sus esperanzas y planes respecto al posible regreso de Christian Cueva a la 'Bicolor'. Fossati, conocido cariñosamente como el 'Nono', expresó su deseo de ver a 'Aladino' volver a vestir la camiseta nacional en su mejor forma, especialmente con la Copa América en el horizonte.

Jorge Fossati desea ver a Christian Cueva en la Selección

En una rueda de prensa llena de expectativas, Jorge Fossati, actual director técnico de la selección peruana de fútbol, ha dado nuevas esperanzas sobre la posible inclusión de Christian Cueva para la próxima Copa América.

Durante el encuentro con los medios en la Videna este lunes, Fossati no solo abordó las posibilidades de Cueva, sino que también tocó puntos cruciales sobre el estado del equipo y la dinámica del grupo de cara al torneo.

🎙️ Jorge Fossati: "El mejor escenario para #LaBicolor 🇵🇪 es que vuelva un Christian Cueva mejorado. Esa es mi aspiración. No hay que apurarnos con los plazos. Que vuelva totalmente recuperado y en una mejor versión".#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/mYb3vgBFhr — La Bicolor (@SeleccionPeru) April 29, 2024

El técnico uruguayo destacó la recuperación en curso de Cueva, quien ha estado trabajando intensamente para volver a su mejor forma. "El mejor escenario para la Bicolor es que Christian Cueva vuelva mejorado. Esa es mi aspiración. No hay que apurarnos con los plazos. Que vuelva totalmente recuperado y en una mejor versión", afirmó Fossati, dejando claro que no descarta completamente su participación en el campeonato continental.

"La Copa América parece una utopía para él, pero nunca digas nunca", añadió, sugiriendo que aún hay una ventana abierta si la recuperación de Cueva progresa favorablemente.

Sobre la recuperación de Cueva

Fossati se mostró particularmente satisfecho con el crecimiento personal de Cueva, quien según el técnico, ha reconocido sus errores y está mostrando signos de madurez y seriedad en su enfoque hacia la rehabilitación.

"Al final decidió seguir un tratamiento en Barcelona y optó por la no operación... Reconoce que se equivocó, no estamos hablando de la lesión. Esa es la gran base para mejorar. Yo lo veo muy firme, viene todos los días, excepto los domingos, hasta ahora"

"Si tu cometes errores y no reconoces vas a seguir cometiéndolos. Lo veo firme, y esa decisión le esta dando paz y alegría", comentó Fossati, quien también reconoció el esfuerzo del entorno del jugador para apoyarlo en este proceso.

Además, el entrenador abordó la preparación del equipo de cara a la Copa América y otros desafíos futuros, destacando la importancia de la salud mental y física de sus jugadores. "Si tu cabeza no está bien, tu físico no responde", explicó Fossati, haciendo hincapié en no apurar el regreso de Cueva y asegurarse de que esté completamente listo para competir.

🎙 Jorge Fossati sobre la recuperación de Christian Cueva: "Al final decidió seguir un tratamiento en Barcelona y optó por la no operación. Hemos comprobado que está en buen camino, él reconoce que cometió errores. La Copa América parece una utopía para él, pero yo digo 'nunca... pic.twitter.com/xGlgyGTo5x — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) April 29, 2024

El retorno de Cueva no solo sería una gran noticia para los fans y el equipo, sino que también podría marcar una nueva era para la Selección, que busca renovar su espíritu competitivo bajo la guía de Fossati. Con la lista final para la Copa América por definirse, todos los ojos están puestos en la evolución de Cueva y su posible impacto en el torneo.

En resumen, mientras Christian Cueva trabaja para recuperar su mejor versión, Jorge Fossati y todo el equipo técnico se mantienen optimistas pero cautelosos, esperando poder contar con uno de sus jugadores más emblemáticos para enfrentar los desafíos que vienen en el horizonte deportivo de Perú.