¡Van con todo! Alianza Lima pedirá más fechas de suspensión para Ureña tras polémico gesto de robo en partido con Grau

¡Que marque un antes y un después! Rodrigo Ureña se encuentra en el ojo de la tormenta desde su polémico accionar el último sábado. El chileno fue expulsado por una falta contra un jugador de Atlético Grau, sin embargo, a él no le pareció para tanto, por lo que no tuvo mejor idea que acusar al árbitro del encuentro de robo. Esta acción le podría costar no solo una fecha, ya que aparte de perderse el clásico de este sábado, también se podría perder más fechas. Alianza Lima, el compadre de los cremas, se sumará al reclamo y pedirá una sanción ejemplar en contra del mediocampista sureño. ¿Se dará?

¿Por qué lo sancionaron?

Corría el minuto 40 del partido entre Universitario y Atlético Grau y el balón se encontraba en posesión de los piuranos. Los "albos" se encontraban realizando un buen partido y se asomaban poco a poco al arco crema, cuando Edwin Ordóñez recibió una llamada del VAR.

Los del equipo norteño reclamaban una fuerte entrada de parte de Rodrigo Ureña en contra de Mauro Da Luz y justamente esta acción fue revisada por el juez principal. Luego de unos segundos revisando la acción, Edwin Ordoñez dictaminó que el chileno había cometido una falta, por lo cual le sacó la tarjeta roja directa.

En las imágenes se puede ver a Rodrigo Ureña metiéndole un codazo a Mauro Da Luz, quien cae intempestivamente al gramado de juego. Sin embargo, el volante chileno no estuvo de acuerdo con que su acción era para falta y mucho menos para tarjeta roja, por lo cual, tuvo un polémico gesto en contra del juez Edwin Ordóñez.

Rodrigo Ureña hizo un amago de "robo" con su mano tras su expulsión, por lo cual, su polémico gesto le podría costar caro. Por lo pronto, el mediocampista crema se perderá el clásico del fútbol peruano la siguiente fecha, pero no se descarta que sobre él recaiga una sanción mayor.

Alianza Lima se sumaría al reclamo contra Rodrigo Ureña

Esta sanción mayor se podría dar más pronto de lo pensado. Lo concreto hasta ahora, como se mencionó líneas arriba, es que Ureña se perderá el clásico de este sábado ante Alianza Lima.

Sin embargo, su baja no sería solo ante los blanquiazules, ya que su sanción se podría extender por varias fechas más. Según el artículo 185 punto 1, ningún futbolista, funcionario, entre otros, puede hacer comentarios agraviantes, denigrantes o que afecten el honor de las personas.

Amparándose en este artículo y los videos correspondientes del partido, Alianza Lima se involucraría en la posible sanción contra Rodrigo Ureña. El fin de semana, en plena previa del partido de los íntimos ante Alianza Sullana, el comentarista deportivo Eduardo Combe contó que el cuadro blanquiazul plantea presentar un reclamo formal en contra del chileno en las próximas 48 horas.

"La información que tengo es que Alianza Lima se va a involucrar en lo que es una eventual sanción a Rodrigo Ureña por la seña que hizo con la mano ayer (sábado) en su expulsión.", dijo el comentarista. ¿Se dará una sanción ejemplar para que quede como precedente? Los próximos días serán claves para conocer el futuro del mediocampista de Universitario.