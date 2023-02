Deportivo Garcilaso sorprende y es nuevo puntero de la Liga 1

Compartir Facebook

¡Celebra el “Pedacito de Cielo”! Para sorpresa de propios y extraños, Deportivo Garcilaso viene haciendo una buena campaña en la Liga 1. Esta vez, derrotó 2-0 a Atlético Grau y, momentáneamente, se ubica en la cima del fútbol peruano. Los goles del cuadro cusqueño los anotaron Jorge Bazán, ex Alianza Lima y de penal, Joao Rojas.

El encuentro arrancó con un marco espectacular de público. La afición cusqueña celebra por todo lo alto la vuelta de Deportivo Garcilaso a la máxima categoría del fútbol peruano y lo demuestra llenando las tribunas del estadio.

Durante el primer tiempo, Deportivo Garcilaso se adueño del balón y los ataques no se hicieron esperar. Para su mala fortuna, no encontraban la profundidad necesaria para penetrar el área piurana. La primera mitad terminaría sin goles y en el segundo tiempo el marcador no tardaría en abrirse.

“Coco” Bazán, volante de Deportivo Garcilaso, disparó fuertemente a la portería de “Banana” Ruiz. El balón se desvió en Luis Álvarez y de esa manera se marcaría el primero del partido. Atlético Grau respondió, pero una doble atajada de Diego Penny evitó la caída del arco “imperial”.

A los 70 minutos de juego, Joao Rojas pica el balón y le gana en velocidad a un defensor del Atlético Grau. El “10” de Deportivo Garcilaso es derribado dentro del área y el árbitro pitó penal. El propio volante anotaría el segundo y definitivo tanto en el marcador.

Mira aquí:

Jugando con el apoyó de nuestra hinchada, ¡Vamos paso a paso equipo, con humildad y mucho sacrificio! #VAMOSRICOGARCI" pic.twitter.com/IRlQcDuqRv — Garcilaso (@Dep_Garcilaso) February 26, 2023

Hasta el momento, Deportivo Garcilaso es el único equipo que ha ganado todos sus partidos en la Liga 1. El primer encuentro, el cual marcó su retorno a Primera División, lo ganó por walk over ante Binacional. Mientras que en la fecha pasada, derrotó como visitante a ADT de Tarma.