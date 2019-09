¡Depre lo tumba! Tongo misio y sin riñones

Por Andrea Saavedra

Tras informar que la salud del artista Abelardo Gutiérrez, más conocido como Tongo, está en riesgo, el doctor Armando Massé habló con diario Karibeña y aseguró que este se encuentra deprimido por la insuficiencia renal terminal que padece. Debido a su enfermedad, no consigue miccionar y está en grave riesgo de sufrir un infarto.

Massé señaló que el cantante tiene miedo al tratamiento. “Él está muy deprimido, ha bajado mucho de peso. Necesita 3 diálisis urgentes para poder estabilizarlo y sacarlo de la parte de riesgo, porque ahorita, su salud está en alto riesgo. Él tiene miedo (a las diálisis) pero yo ya le dije que es lo único que lo puede salvar”, comentó el conductor de ‘Médicos en Acción’ de Exitosa TV.

Asimismo, el especialista explicó la situación del humorista. “Tongo es un paciente diabético de mucho tiempo. Lamentablemente, por sus compromisos, él no ha podido controlar la enfermedad y esta ha llegado a un punto que ya es irreversible. Su riñón ya no funciona, es decir, ya no depura”, dijo.

DECIDIÓ TRATARSE CON EL SIS

Massé también explicó que el músico ha decidido atenderse por el Sistema Integrado de Salud (SIS) ya que se tiene que dializar de por vida y particularmente le sale muy caro. “El recién se ha inscrito en el SIS. Cada diálisis, en el Perú, particularmente, tiene un costo aproximado de 1500 soles a la semana, al mes son como 18 mil soles, es impagable”, dijo.

Por otro lado, Massé declaró que la popular voz de ‘La pituca’ no se encuentra en una buena situación económica. “Anoche le cortaron la luz. Llegó a su casa, después de los chequeos, y no había luz. Por eso y muchas cosas mal él está muy deprimido”, señaló.

‘Tongo’ se convirtió en un personaje muy solicitado en YouTube debido a las versiones que realizaba de exitosas canciones. Incluso, recibió premio de esta plataforma por superar los 100 mil suscriptores en su canal.