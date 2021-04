¡Descansa en paz! Compositor José Zelada falleció esta mañana

La música está de luto. El reconocido compositor José Zelada dejó de existir esta mañana, según revelaron sus familiares y allegados más cercanos. Venía batallando por salvar su vida hace algunos días.

Pese a que realizaron varias misas de salud para el ‘Genio de América’, premiado con un diploma de honor durante los Premios Anuales Apdayc 2008, nada se pudo hace para impedir su pronto fallecimiento.

El mundo artístico está de negro y es que la noticia ha sorprendido a más de uno, ya que pensaron hasta el último momento que se recuperaría.

ARTISTAS LO DESPIDIERON EN REDES SOCIALES

Como era de esperarse, varios artistas dieron a conocer su apoyo a la familia José Zelada y expresaron su más sentido pésame en las redes sociales junto con un pequeño homenaje.

Algunos de los artistas que se animaron en darle un lugar en sus redes sociales fueron Alberto Melgarejo, Carlo Silva y hasta Corazón Serrano.

