“Descender a su nivel, es caer en el fango”, le dice Magaly a Jamila Dahabreh

La conductora se fue con todo en contra de Jamila Dahabreh pues recientemente la modelo representó al Perú en la Expo Feria Dubái por lo que fue duramente criticada.

Recientemente la modelo acusó a la ‘Urraca’ de solo dedicarse a destruir a las personas con sus ácidos comentarios siendo ella una de sus ‘presas’ por lo que la conductora no pasó por alto el tema y habló en su programa.

“Se ha sentido ofendida por nuestras palabras dice… Nosotros no hemos dicho nada, fueron los mismos de PromPerú. Decir la verdad, no es hacer daño. Ella no es un diseñadora conocida, yo sabía que tenía una tienda, y eso no te hace una creativa”, comenzó diciendo la presentadora.

Cabe recalcar que todo esto se dio a raíz de que la conductora llamó ‘improvisada’ a Jamila tras haber asistido al evento en Dubái pues considera que no tuvo mucho merito para representar al Perú.

“Qué tal mentirosa esta, qué bajo. Estas chicas del espectáculo están acostumbradas a embarrarse mutuamente de una manera horrible, se mueven en el desague. Entonces, descender a su nivel, es caer en el fango, yo siempre lo digo”, agregó bastante molesta.

Pues la periodista decidió no darle más relleno a las declaraciones de la modelo ya que sería ponerse a su nivel según indicó la ‘Urraca’.

“Yo no tengo nada personal contra las personas que salen en mi programa de televisión (…) Acá no andamos con la chabeta escondida, no usamos la profesión para portarnos como delincuentes. Yo no guardo rencores a la gente por más que me ataquen”, finalizó.

Jamila Dahabreh niega saliditas con Carlos Zambrano: “No especulen cosas sin sentido”

La modelo habló fuerte y claro luego de que la vincularan con Carlos Zambrano por encontrarlos saliendo del mismo restaurante.

Las cámaras de Magaly Medina captaron a Jamila Dahabreh saliendo de un conocido restaurante en San Isidro, algunos minutos antes de que Carlos Zambrano haga lo propio. Esto generó una serie de especulaciones sobre posibles saliditas entre la modelo y el futbolista.

Sin embargo, a Jamila no le gustó nada que existan dichas especulaciones y dejó un contundente mensaje para dejar en claro si tiene o no alguna relación con Carlos Zambrano. “No puede ser que especulen cosas sin sentido y sin tener pruebas de lo que dicen”, dijo Jamlia para un medio local.