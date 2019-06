Descubridor de Daniela Darcourt la llama malagradecida

POR: JORGE PÁUCAR

Tiene la alegría de los cubanos, el son en las venas y el verso (o velso, chico, como dice él) a flor de piel. Juan Ballestero, cantante y compositor, paisano de Fidel Castro, admirador del ‘Che’ Guevara, es el descubridor de Daniela Darcourt y, por si fuera poco, también es poeta. “Yo saqué un libro de décimas: ‘Lo que me dictó el amor’”, se apura en ponernos al día sobre su biografía, antes de probar su segundo sorbo de café en una mañana fría, pero caliente por lo que dice, en especial, de la salsera de moda en Perú. ¡Vamos, chico!

-¿Aquí fuiste productor de qué orquestas?

A Son Tentación le hice un disco de trece canciones que se titula ‘Auténtica’. También le produje a Yahaira, César Vega, Camagüey, los Conquistadores de la Salsa y a Havana City, del que soy director. Además, fui nominado en varias ocasiones a los Grammy por mi participación en los discos de la orquesta más prestigiosa de Cuba: Los Van Van.

-Eres el descubridor de Daniela Darcourt, ¿cómo la conociste?

Fue casualidad. Yo tenía un concierto en Kali, una discoteca en Breña, y al salir un día fui al casino que está al frente para conocer y ver el show. Ahí estaba Daniela con una orquesta de cuatro integrantes.

-¿Qué te cautivó?

Me llamó la atención porque era una chica humilde con mucha proyección y potencial en su voz. En ese momento, yo estaba haciendo el casting para Son Tentación. Antes de irme del local, le di mi tarjeta personal a una señorita para que Daniela se presentara al casting, donde yo era parte del jurado.

-¿Por qué la escogiste?

Por su registro vocal, su entonación y otros factores. Es una chica bien carismática y comunicadora. Tiene afinación y buena apariencia. Era difícil encontrar una chica bastante completa e integral.

LE DA DURO

-¿Cómo fueron los inicios de Daniela en Son Tentación?

Cuando ella entró, hicimos el disco Auténtica, donde ella participó. Daniela cantó dos temas bonitos: Apareciste tú y Dime la verdad. Bien disciplinada, hizo caso a todo lo que se le dijo.

-Ahora, ¿qué te parece?

Sigue siendo una chica talentosa, pero hay episodios que he visto de ella con un fan, veo que le está faltando humildad…

-¿Crees que ha perdido humildad?

No la he visto ahora que está en su boom, no me responde el WhatsApp.

-¿Por qué no te contesta?

Pueden ser varios factores. Tiene mi teléfono, lo lee, pero me deja en visto. Hubo episodios tristes.

-¿A cuál te refieres?

Tuvo un altercado con un fan y llega tarde a las presentaciones. Siempre la vi una chica muy aplicada, estudiosa y responsable. El otro día escuché sus declaraciones en Magaly y me llamó la atención. Dio respuestas donde asomaba cierta vanidad.

-¿Cómo cuáles?

Ella hizo algunos comentarios sobre Sergio George, productor de Marc Anthony, la India y ahora de Yahaira, pero ella, intentando minimizar a Yahaira, dijo que Sergio George la llamó a ella primero. Eso es un asomo de vanidad. Ella no necesita apagarle la luz a los demás para brillar. Está yendo por el camino equivocado.

-¿Por qué ella está en ese plan?

No sé cuál es su intención. Ella afirma: ‘le dije primero no a Sergio George’. Luego mencionó: ‘yo no necesito de nadie’.

FUE SU FERRANDO

-Tú eres su descubridor, el que la lanza a la fama.

Lanzarla a la fama fue casual. Le extendí la mano de mis conocimientos. Pero escucharle decir en Magaly: ‘yo no agradezco a nadie’, me parece súper desacertado.

-¿Quieres que te agradezca?

Yo hago las cosas de corazón. La vida me puso ahí y la vi. Otros la habrán visto pero no tuvieron la posibilidad que tenía yo. Eso fue una coincidencia. No quiero que me agradezca tampoco. Ella intenta minimizar a Yahaira. Le dice a Sergio George: ‘te desprecié’. Prefiere gritar: ‘yo no necesité de nadie’. ¡Eso es mentira! Y yo con las mentiras no comulgo.

-Tú la ves soberbia y mentirosa

Al oir las declaraciones, pensé que era un sketch cómico. Ella tiene que agradecerle a Dios. Cómo va a omitir a Paula (Arias). Cómo no va a mencionar a Son Tentación. Ella asegura que por Farfán, Yahaira pudo llegar a la fama. Pero cuando Daniela se va de Son Tentación, apareció un sponsor que puso miles de soles para que se haga famosa.

-¿Qué le quieres aconsejar?

El auto de la fama no necesita licencia de conducción, sino de humildad. Es cierto que uno aprende a marearse en la ruleta de la fama.

-Algo más…

Hace declaraciones tontas, como cuando afirma: ‘yo quiero ser una leyenda’. No la orientan bien. Ningún artista se propuso ser una leyenda. Eso lo determina la historia.

Tributo al desamor

Ballestero asegura que a la gente le gusta más las canciones dedicadas al desamor.

“La felicidad es un ave que se posa por poco tiempo en la vida de los seres humanos. El desamor está presente casi siempre. Las decepciones o traiciones son más comunes que la felicidad. A mí me cuesta un trabajo inmenso escribirle a la felicidad. El amor te trae sonrisas pero también desgarramiento del alma”.