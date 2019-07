Atención conductores, desde hoy se inicia “Pico y Placa”. El proyecto busca que los vehículos de las categorías M1 (autos) y N1 (pick up) solo puedan circular algunos días de la semana de acuerdo al último dígito del número de placa, en el horario 06:00 a 10:00 a.m. y de 05:00 a 09:00 p.m. Las placas terminadas en número par (incluido el cero) no podrán circular los lunes y miércoles, mientras que las placas con número impar, los días martes y jueves. Autoridades señalaron que se espera reducir en 24.81% el flujo vehicular en los cinco ejes viales establecidos.

Advirtieron que desde el lunes 5 de agosto, la sanción que impondría la Policía Nacional del Perú sería una multa de S/336 (8% de una UIT) por la infracción grave por “incumplir las disposiciones.

