‘Desde la combi’ lleva alegría y valores

“Quien no vive para servir, no sirve para vivir”. Con esta frase nos recibe el suboficial superior Richar Chávez Vargas, hoy destacado en la Región Policial Lima, pero a quien conocemos desde hace más de 20 años por su abnegada labor en calle y cuya vena artística y ganas de hacer más por la gente que menos tiene, lo llevaron a crear al emblemático Payaso Trampolín, quien no solo hace reír a los niños sino que les lleva mensajes muy positivos. Además, dos años seguidos ganó el premio al mejor Policía del Mundo, así que sabe de lo que habla.

Pero la pandemia también lo sorprendió como a todos y debió reinventarse, pues además, gracias a su amplia experiencia, estudios y dotes artísticas, Richar ya venía realizando capacitaciones, conferencias, eventos, sociodramas, teatro y otras actividades para apoyar a personas de pocos recursos y en condición vulnerable.

Pero, todo cambió y tuvo que echar mano a su rapidez mental para hallar una salida y así fue como reparó una antigua combi, la acondicionó, le adaptó un escenario en el techo, su propia oficina, un set de entrevistas externo e interno, equipo de sonido, toldo, camerino, cocina, proyector de cine y así arrancó ‘Desde la Combi’.

“Desde ahí podemos hacer las cosas cumpliendo los protocolos sanitarios y de seguridad para evitar contagios. Me apoyan los suboficiales Vanessa Echajaya y Daniel Palomino, integrantes de la División de la Policía Comunitaria, con quienes he recorrido diferentes lugares de extrema pobreza llevando alegría y sana diversión con valores y mensajes educativos apoyando a las comisarías de Piedra Liza, Collique, Conde de la Vega, San Antonio de Jicamarca, Rímac, entre otros, quienes hicieron chocolatadas y entrega de regalos a los niños de las zonas más necesitadas de sus jurisdicciones”, cuenta Richar, orgulloso de esta combi suya que lleva alegría y esperanza por donde va.

El dato:

Richar solicita a empresas, instituciones y personas voluntarias de buen corazón que lo ayuden en la reparación del motor, equipamiento y acondicionamiento de su combi para que su proyecto siga siendo una realidad. Pueden llamarlo al 990806999

