El hilarante y popular Kurt Villavicencio habló sobre Jazmín y Gino Assereto quienes fueron pareja un buen tiempo y tuvieron producto de su romance una hija ambos a pesar de estar separados tienen una muy buena relación de padres.

El conocido ‘Metiche’ reveló en su programa matutino que la ex chica reality ya tendría nueva parejita después de haber estado buen tiempo soltera y hasta se pensó que podría volver con Gino, sin embargo, solo fueron falsas alarmas.

«Jazmín ya quería un hombre más maduro, más evolucionado y siento que Gino se estancó un poco, ahora ha dicho que está buscándose a sí mismo (…) Yo creo que la señora ya encontró por ahí a alguien, pero como es bien sabida, mosca y astuta, lo tiene bien escondido la Jazmín Pinedo», dijo Kurt.

Además, el personaje afirmó que la ‘Chinita’ tiene ‘mala mano’ pues Gino ya no sería tan agraciado como en sus mejores épocas. Metiche.

Además, dejó en claro que es confirmado que Jazmín ya pasó página: «Yo no sé, pero hace rato que Jazmín Pinedo ya pasó página, (…) Esa mujer tiene mala mano, ¿no vieron cómo se afeó (Gino)? Desde que estuvo con Jazmín Pinedo se arruinó físicamente, a mí me parecía un hombre súper guapo, a veces hay cosas que no funcionan y hacen que se marchite, la China Jazmín no benefició en nada a Jazmín».

Aún no se sabe a ciencia cierta si Jazmín ya tiene el corazón ocupado con otra persona pues hasta el momento ella se ha mostrado soltera pero dispuesta a volver a enamorarse y si todo prospera desea tener otro hijo.

Jazmín Pinedo agradece su paso por EEG: “tuve bastantes oportunidades”

Jazmín Pinedo confesó que le guarda un cariño especial a Esto es guerra, porque según comenta, fue el programa que le abrió muchas puertas.

“Qué embarazada y decidí dar un paso al costado. No obstante, debo resaltar que tuve bastantes oportunidades de hablar por el micrófono. Esto me permitió que alguien volteara y diga, ‘ella tiene la capacidad de presentar un espacio en televisión”, dijo en diálogo con una revista local.