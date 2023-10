¡Desgarrador! Lizbeth Cueva confesó haber sufrido abuso cuando era solo una niña: “Sentía una especie de culpa”

¡Lamentable testimonio! Lizbeth Cueva es una reconocida psicoterapeuta y es recurrente invitada al programa “América Hoy”. Recientemente, en una entrevista con Kike Montenegro para el programa de YouTube “Simples Mortales, dio detalles desconocidos de su vida. En la conversación reveló haber sido víctima de abuso sexual cuando solo era una niña.

La desgarradora confesión de Lizbeth Cueva

Lizbeth Cueva ganó notoriedad el año pasado al ser recurrentemente invitada a “América Hoy”. En el magazine conducido por Ethel Pozo y compañía, comenta sobre diversos temas de su materia y gracias a ello, este año pudo conducir “En tu defensa”, programa que fue cancelado hace poco y se emitía en Latina.

Siendo invitada al programa “Simples Mortales” conducido por Kike Montenegro, Lizbeth Cueva se sinceró y habló sobre pasajes desconocidos de su vida. La psicoterapeuta admitió haber pasado por duros episodios cuando era niña y uno de ellos fue haber sufrido abuso sexual.

“Sentí una especie de culpa y empecé a entender muchas cosas (…) comencé a entender por qué me aferraba a las relaciones, por qué mis parejas en su momento hacían lo que querían conmigo. Fueron tres años de mi niñez muy duros, lastimó mucho mi historia. Esos tres años abusaron sistemáticamente de mí y yo no lo entendía”, reveló Lizbeth Cueva sobre su vida de niña.

En la misma línea, la psicoterapeuta reveló haber tenido “relaciones tóxicas” y cada vez que toca esos temas en los diversos casos que llegan a su consultorio, los entiende perfectamente ya que pasó por lo mismo.

“El dolor yo lo entiendo, lo entiendo de las personas que me cuentan porque yo lo he pasado. Esto me ha llevado a tener relaciones tóxicas”, agregó Lizbeth Cueva.

Dramático suceso con una expareja

Además, Lizbeth Cueva también sorprendió al revelar un dramático episodio con una de sus exparejas. La psicoterapeuta confesó que una de sus anteriores parejas intentó acabar con su vida al atropellarla luego de una fuerte discusión.

“Una expareja me pasó el carro encima porque yo era una persona que no podía estar sin pareja, era muy dependiente. En ese momento estaba mal emocionalmente. Estábamos en el cine y nos peleamos por una tontería. Él subió a su carro y yo me puse adelante pensando que iba a parar a hablar y me pasó el carro por encima”, relató con dolor Lizbeth Cueva.