El conductor arremetió contra el nuevo éxito de Shakira y es que Jaime catálogo la canción para mujeres despechadas.

Cómo se recuerda la rubia colombiana le dedicó una canción a su ex y padre de sus dos hijos Gerard Piqué y también incluyo a su actual pareja Clara Chía.

Para Jaime está canción es vulgar y vengativa contra el ex jugador del Barcelona.

“La letra es en realidad es de una mujer con un fusil semiautomático disparando a mansalva, a sangre fría, contra su ex (…) Me parece que la canción no es elegante no es refinada, me parece que la letra es vulgar”, comenzó diciendo.

Además, recalcó que la letra va dirigida a mujeres despechadas y mal querida, siendo ellas las que cantan a viva voz el nuevo éxito de Shakira.

“Tal como me informó una de mis fuentes, se trata principalmente de mujeres despechadas, malqueridas y sufridas las que han amado esta canción de Shakira porque habla por ellas, hace justicia por ellas, se venga en nombre de ellas, contra el hombre insensible, pérfido, traidor, desleal”, dijo el conductor.

Por último, recalcó que conoce a Shakira le parece una persona espectacular y considera que está canción hizo que ella logrará desahogarse de lo que le había hecho Piqué.