Desquiciado desata matanza en SJL y luego se suicida

Un sujeto mató a balazos a su ex pareja, a su ex cuñado y a una persona cuando sostenían una reunión de la junta directiva de una empresa de transportes en Campoy, San Juan de Lurigancho. Lejos de asumir la responsabilidad por las tres muertes, el desquiciado hombre se quitó la vida disparándose a la cabeza.

Llega al local

Fue una matanza. Así puede describirse, lo ocurrido ayer a las 11 de la mañana dentro del paradero de la empresa de transporte y servicios Sur Lima, ubicado en la zona conocida como ‘El Portón’, en la asociación Compradores de Campoy. Con un arma de fuego, Jaime Tejeda Huamán (42) llega al local, para reunirse con su ex esposa; Ivone Carla Sulca García (48), el hermano de esta; Joel Ángel Sulca (46) y Bailón Ccolqque Ccahuantico (43). Según el testigo Nicolás Quispe, que también participaba de la reunión; Tejeda tras unos minutos sube a la planta superior para dispararle primero a Ccolqque, luego a su ex cuñado Joel Ángel, y finalmente a su ex conviviente; Ivonne.

Se suicida

Quispe precisó también que estaban reunidos desde las 9 de la mañana con la finalidad de cuadrar los egresos e ingresos del mes de marzo y abril de la empresa. Por lo que el móvil de los hechos serían unas desavenencias por temas económicos. Al ver los cuerpos de sus tres víctimas; Tejeda se disparó con su arma en la sien. Los balazos alertaron a transportistas y personal de la empresa de transporte que presurosos llegaron hasta el cuarto nivel para descubrir la escena de terror.

El dato

Ivonne, era directora de un colegio particular en la zona, por lo que varias personas en el lugar lamentaron su muerte.