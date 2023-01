Destacan el apoyo de Hugo García hacia Alessia: “Un amor bonito”

Compartir Facebook

Cientos de usuarios resaltaron el gran amor que se tienen el chico reality y la modelo, más aún durante la participación del Miss Universo.

Alessia Rovegno no pudo quedar dentro del top 3 en el certamen de belleza, pero fue una digna representante de nuestro país, ya que quedó dentro de las 16 mujeres más bellas del mundo. La cantante no dudó en agradecer por el apoyo, sobretodo de su novio Hugo García.

El chico reality estuvo alentando a su amada a través de sus redes sociales. Incluso, viajó hasta Estados Unidos para brindarle todo su apoyo, demostrando que su amor hacia ella es incondicional.

De inmediato, los usuarios reaccionaron ante este gesto de amor y destacaron que Hugo es un buen chico: “Este Miss Universe me ha hecho querer a Hugo García por la forma en cómo alienta, apoya y grita a los mil vientos cada vez que Alessia salía sin ningún tipo de roche. Todas merecemos un amor que nos sume”, comentó una usuaria.

“Si tu flaco no celebra tus logros así, estás soltera shola”, “Oír los gritos de Hugo García alentando a Alessia me pone muy feeling, qué bonito la quiere”, “Alessia no habrá ganado la corona pero se ganó al mejor novio del mundo”, fueron algunos de los comentarios.