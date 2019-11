Destapes hunden a ex ministra de Salud Zulema Tomás

Un nuevo destape sacó a la luz los manejos familiares que la ex ministra de Salud, Zulema Tomás, le daba a su portafolio, al conocerse que le dio una jefatura, en el populoso hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores, a la madre de la pareja de su hijo, Luz Hortencia Parra Galván.

No sólo eso. Tomás también benefició y encubrió al padre de la novia y esposo de Luz Parra, Mariano Alarcón, sobre quien estaban pendientes severas sanciones al ser denunciado por abandonar su puesto, también en el María Auxiliadora, para irse a atender pacientes en clínicas de los alrededores.

Estas acciones fueron divulgadas por un dominical y obligó a Tomás a renunciar, a pedido de Palacio de Gobierno el viernes, pues antes se le acusó de favorecer a su esposo con un alto puesto en la Sunarp y no registrar en su hoja de vida que su hermana era empleada de Sedapal.

LAS PRUEBAS

El nombramiento de Luz Parra Galván, como jefa de la Oficina de Apoyo de la Docencia e Investigación del María Auxiliadora, se dio a través de una resolución suscrita por la ministra Tómas el pasado 28 de agosto. Ella es la mamá de Patricia Alarcón Parra, pareja del hijo de la hoy ex ministra.

Sobre Alarcón Guevara, se supo que la ex ministra Silvia Pessah solicitó su destitución, pero este apeló ante Servir y se le abrió un nuevo proceso, que fue cortado con la llegada de Tomás al Minsa. Tras remover a las autoridades del Maria Auxliadora, sólo se le sancionó con 15 días de suspensión.

Se supo que estas nuevas denuncias colmaron la paciencia en Palacio de Gobierno y se le solicitó a Tomás su renuncia, que hizo efectiva el viernes pasado.

Jura que no los conoce

Pese a las evidencias, la ex ministra Zulema Tomás afirmó que no teme a las investigaciones e indicó que su hijo “no tiene novia, no es casado” y mucho menos conoce a la familia de la joven, con lo cual quiso bajarle el peso a las denuncias en su contra.

“Lo digo públicamente: me someto a cualquier investigación. De igual manera espero que no vuelvan a tocar a mis hijos, es la vida privada de mis hijos (…) Primero hablaron de consuegros. Mi hijo no es casado, no tiene novia y eso sí lo puedo decir”, señaló.

Añadió que no conoce a Luz Parra Galván y tampoco a su esposo, Mariano Alarcón Guevara, los padres de la pareja de su hijo.

“Yo no tengo absolutamente que ver con esta designación en el sentido de que habría habido favoritismo. No conozco a la doctora. Mi hijo no tiene novia, no conozco, desconozco totalmente ese aspecto de que conozco a la familia”, dijo pero no descartó que su hijo “tal vez tener una relación sentimental, pero yo definitivamente rechazo tajantemente haber influenciado en alguna designación de alguna persona o favoritismo”.

“El señor fue sancionado con un año de inhabilitación y apela a Servir (…)y es allí donde este hospital le da la sanción correspondiente (15 días de suspensión sin goce de haber) porque es autónomo, pero no lo conozco”, agregó.

EL DATO

A la ministra se le criticó primero porque su esposa, Miguel Palomino, fue contratado por la Sunarp y ocultar que su hermana era empleada de Sedapal.