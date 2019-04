Detienen a expolicía hijo del líder de ‘Los Destructores’ por asaltar a joven

De tal palo tal astilla. Ese viejo adagio vuelve a cobrar vigencia luego que el exsuboficial de la Policía, hijo del líder de la banda “Los Destructores”, Manuel Alfredo Pampañaupa Palomino (24), fuera detenido tras asaltar a un hombre en San Martín de Porres. Según la policía uno de sus cómplices identificado como Juan Eduardo Huayanay García (25) también fue detenido.

Lo interceptan

Los hechos ocurren la madrugada de ayer cuando C.D.G. regresaba a su vivienda, siendo interceptado en el cruce de las calles Río Branco y Santo Domingo, por dos sujetos armados. Los hampones lo golpean en la cabeza y tras amenazarlo con un arma de fuego, lo despojan de 600 soles y su teléfono celular. Tras el asalto el agraviado puso la denuncia en la comisaría de Barboncito.

Operativo

Los agentes en rápido operativo logran dar con el paradero de los ladrones, cerca al hospital Cayetano Heredia. Los agentes bajaron del patrullero y detuvieron a los dos sujetos. Al realizarle el registro personal, se encontró un revólver calibre 38 y seis cartuchos.“Ya me iba a mi casa, los dos han sacado pistola y me han asaltado en la esquina. Sangrando he venido a la comisaría. Hemos ido con los policías y los han agarrado con arma”, señaló la víctima del asalto.

También secuestrador

Esta no es la primera vez que Manuel Pampañupa es detenido. Según las autoridades, el sujeto registra denuncias anteriores por diversos delitos. En el 2015, el joven fue separado de la Policía Nacional del Perú por cometer un secuestro al paso. Y, al año siguiente, fue detenido con más de 300 ketes de PBC.

El dato

Según los investigadores, Manuel es hijo de Víctor Pampañaupa Gutiérrez, conocido como ‘Cholo Víctor’ y fundador de la banda “Los Destructores”, organización criminal que perpetró robos, secuestros y asesinatos en los 90. Actualmente, ‘Cholo Víctor’ se encuentra recluido en el penal Ancón I.