Detienen a policía por intento de robo en Piura

PIURA. Una vez más la imagen de la Policía se encuentra en el ojo de la tormenta. Y es que esta vez un efectivo fue detenido por sus propios colegas después de intentar asaltar a un vigilante en la primera etapa de la urbanización Ignacio Merino en Piura.

Se trata del suboficial PNP Kevin Saldaña Llacsahuache quien estaría involucrado en un intento de asalto y además lesiones graves contra un vigilante identificado como Jhon More Maldonado de 36 años de edad.

Según la versión del agraviado, todo ocurrió ayer alrededor de 3:45 a.m. cuando se encontraba realizando vigilancia a inmediaciones de la calle Ignacio Merino de la referida urbanización.

INTENTO DE ROBO

More Maldonado refiere que tres sujetos caminaban en aparente estado de ebriedad. Agrega que los individuos de la nada empezaron a insultarlo. “Yo les dije tranquilos”, les señaló la víctima. Esto provocó que el trío regresara.

Según indicó Jhon More Maldonado, el suboficial y su primo Oneil García Llacsahuache empezaron a agredirlo físicamente, e incluso lo atacan con un ladrillo que le hizo una herida a la altura de la cabeza.

Pero el ataque iba más allá, debido a que los revoltosos en momento que forcejeaban intentaron robarle el dinero que había recaudado durante su noche de vigilancia. “Yo me protegí para que no me robaran”, contó Jhon More Maldonado.

VECINOS EN ACCIÓN

Al observar el panorama, un grupo de vecinos salió en defensa de More Maldonado. Es allí que logran atrapar al efectivo policial y a su primo Oneil García, mientras un tercer sujeto huyó de la escena. Cuando los moradores se encontraban a puertas de darles su “merecido”, llegó un grupo de agentes policiales de la comisaría de Los Algarrobos, quienes trasladaron a los sospechosos a la carceleta para las investigaciones de ley.

El dato

Por información policial, ambos sujetos serían acusados por tentativa de robo y lesiones. Al cierre de la presente edición los familiares del agraviado exigían que les caiga todo el peso de la ley.