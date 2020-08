Detienen a travesti ‘Catalina Cannabis’ cuando vendía droga por delivery

Compartir Facebook

Agentes Terna de la Policía y serenos de Surco detuvieron a un travesti conocido como ‘Catalina Cannabis’, acusado de microcomercialización de drogas mediante la modalidad delivery, en la urbanización La Capullana. Al momento de su intervención, se le halló despachando a dos clientes.

Paolo Galeses Ogadea, identidad que figura en su DNI, fue detenido cuando entregaba un cuarto de kilo de marihuana seca a una persona que llegó en un auto y a otra en bicicleta en la cuadra 1 del pasaje Alphonse de Lamartine, por el parque Locuto.

“Al principio no sabía qué estaba pasando. Se mostró sorprendido por la intervención. Pensaba que era una broma pero después se dio cuenta que estaba rodeada por los policías Terna”, contó el sereno de Surco, Joe Cayte, presente en el lugar.

El intervenido no supo explicar la droga con la cual se encontró. Se le halló en su teléfono celular los mensajes de sus clientes. “Ya lléveme, señor”, dijo a los efectivos al término de su interrogatorio.

Esta detención se dio mediante un seguimiento de días realizado por policías y serenos. La apodada ‘Catalina Cannabis’ fue puesta a disposición de la comisaría de Surco.

«Monstruo del ácido» cambia su versión

Escalofriante. Edmundo Amao Sayas (36) quien afirmó a la Policía Nacional que rociaba ácido a las mujeres que bajaban de las estaciones del Metropolitano solo por «juego», increíblemente ahora cambió su versión de los hechos y dijo ser inocente, incluso negó cometer el delito que le imputan.

“No lo he visto nunca, ni les he rociado nada. Yo ese día subí a la estación naranjal y ,e dirigía a San Isidro para una compra online. Yo no le he hecho daño a nadie”, dijo Edmundo Amao Sayas en declaraciones a un medio local.

Dijo sentirse afectado y que solo en estos momentos le preocupa mucho su familia, sobre todo sus hijos, quienes son los más afectados con las acusaciones en su contra. “Lo que me preocupa son mis hijitos y yo soy el único sustento de ellos”.