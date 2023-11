“Devuelvan el dinero”: Peruana exige reembolso a la productora de Johanna San Miguel por no presentarse en Barcelona

Compatriotas en Barcelona exigen la devolución del dinero que gastaron en las entradas del unipersonal de Johanna San Miguel en Barcelona. Cabe resaltar que las acusaciones van contra la productora Illa que llevó a la conductora de Esto es Guerra a España. Ante ello, en el programa “Amor y Fuego” se revelaron mayores detalles al respecto, pues la productora se estaría negando a devolver el dinero. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Johanna San Miguel no se presentó en Barcelona

Una compatriota peruana en Barcelona afirmó que la productora Illa no ha devuelto el dinero por el unipersonal cancelado de Johanna San Miguel. El programa “Amor y Fuego” recogió el testimonio de la mujer. “Hasta el día de hoy, lo único que recibo es que no tiene cuenta bancaria (…) Cada entrada me constó 80 euros, se lo hice a su Bizum personal, fueron 320 euros”, señaló Nancy Pecho.

La peruana que reside en Barcelona hace 18 años se comunicó con Vanessa Estrada, quien lleva la productora “Illa Producciones” para realizar la compra de las entradas. En total fueron 4 entradas las que adquirió, pues cada una costaba 80 euros. Sin embargo, a pocas horas del evento se comunicó que Johanna San Miguel no se presentará como se había planeado.

Incluso, en audios revelados en el programa «Amor y Fuego», Vanessa Estrada le estaría exigiendo a la mujer que se disculpe o no le devolverá nada de su dinero. «Qué parte no ha entendido, hasta que usted no me haga una disculpa pública, yo no le voy a devolver nada, denúncieme», se puede escuchar.

¿Devolverán las entradas?

En tanto, el programa Amor y Fuego intentó comunicarse con la productora, pero no tuvieron respuesta. Sin embargo, sí lograron comunicarse con la hija de Vanessa Estrada, quien brindó detalles de las devoluciones de las entradas que se realizarán por la cancelación del unipersonal de Johanna San Miguel.

Ella afirmó que los reembolsos de las entradas se realizarán en los próximos días. Además, afirmó que la tiquetera del evento se encargará de dicho proceso. Por tal motivo, se espera que este asunto se regularice y que los compatriotas que adquirieron sus entradas puedan recuperar su dinero.