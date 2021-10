Deysi Araujo ampayada con chibolo pese a decir que “ellos solo te usan”

Compartir Facebook

La exvedette Deysi Araujo sorprendió a propios y extraños al ser ampayada con misterioso jovencito muy cariñosa. Esto luego de asegurar hace algunas semanas que “los jóvenes solo te usan”.

Durante la última emisión de ‘Magaly TV La Firme’, la periodista anunció por todo lo alto que tenía la exclusiva de unas imágenes de Deysi Araujo con su ‘chibolo’.

Según se pudo observar en las imágenes vertidas en dicho programa de espectáculos, la figura del espectáculo nacional fue captada junto al jovencito saliendo de un restaurante como amigos, sin embargo, al pasar los segundos se aprecia como él la abraza por atrás como si fuesen algo más.

“Vean no más, esa carita, ese rostro de niño inocente que no mata ni una mosca. Y Deysi, ella parece que han encandilado al muchacho”, dijo entre bromeando.

Luego las cámaras la siguieron y la captaron entrando a un hotel donde al parecer estuvieron por al menos tres horas y nuevamente salieron a comer.

Xoana González le responde a Deysi Araujo: “La que critica en el fondo es por envidia”

La argentina Xoana González no se guardó nada y le respondió con todo a Deysi Araujo, quien la criticó duramente por hacer videos porno con su esposo y lucrar con ese tipo de trabajo que era considera da ‘vergüenza’.

Recordemos que la ‘pelirroja’ se mostró en desacuerdo con el contenido explícito que opta Xoana González a través de su Onlyfans. Incluso dijo que si ella haría lo mismo, no solo tendría un departamento, sino que ya tendría 4 edificios.

“La crítica en el fondo es por envidia, porque al final no tiene el valor de hacerlo. Bueno, que se compre sus cuatro edificios, que se anime a hacerlo, pero al final nadie lo hace y como a mí me resbala la opinión de los demás, no le hago caso. Nosotros no le hacemos daño a nadie, es nuestra vida y si alguien habla es porque algo le duele”, dijo la modelo gaucha.

