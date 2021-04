Compartir Facebook

Luego que el candidato a la presidencia de la república Pedro Castillo pasó a segunda vuelta por la mayoría de votos que adquirió en los últimos comicios electorales, la cajamarquina Deysi Araujo aplaudió a su paisano, y espera que el próximo a sentarse en el sillón presidencial ponga un alto a la delincuencia.

“(Pedro Castillo) Es mi paisano, esperemos que el que gane haga algo por el Perú y que combata la delincuencia, porque vivimos una catástrofe ahora. Mi familia me dice que allá en el pueblo están contentos porque apoyan a su gente, como en cualquier provincia y dicen que es un hombre trabajador”, indicó la pelirroja.

Sin embargo, la bailarina causó gran sorpresa al confesar que tiene planes de incursionar como Congresista en las próximas elecciones. “Este año me quedé sin estudiar por el tema de la pandemia, pero para las próximas elecciones ahí si me gustaría incursionar como Congresista, y tengo mucha gente que me apoya”, dijo en un inicio.

“Primero me voy a preparar bien para poder llegar al Congreso, hay gente que me dice: “Deysi lánzate al Congreso”. Y tengo empresas grandes que me apoyan pero yo no estaba decidida. Ahora que voy a tener tiempo, voy a estudiar para hacer un buen papel y sacar cara por las mujeres”, acotó.

