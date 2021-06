Deysi Araujo arremete contra ‘La Chama’: “Que me ayude a coser ropa, necesito costureras”

Compartir Facebook

Sin piedad. Deysi Araujo no se guardó nada y se burló de Alexandra Méndez, popularmente conocida como ‘La Chama’, la misma que dijo hace algunos días que Macarena Gastaldo está para el club de las vedettes con Deysi Araujo y no con ‘Las embajadoras’.

“Dijo que tenía que hacer grupo con Macarena, ya está bien, y que ella haga su grupo de chanchitos, por su naricita. Me dijeron su nombre, pero no la conozco, no tiene importancia. Que yo sepa no tiene un trabajo conocido y para viajando por el mundo”, dijo Deysi Araujo.

En esa línea, la exvedette le sugirió a la popular ‘Chama’ buscarse algún empleo o por último trabajar para ella en el puesto de costura.

“Si sentadita gana dinero, yo le aplaudo, que aproveche su belleza y su juventud. No sé cómo paga sus viajes, de repente va gorreando pasajes (…) De repente yo le puedo dar chambita, para que me ayude a coser ropa, necesito costureras”, expresó entre risas y sarcasmo.

“Es bien cara de palo, mi nariz es increíble, es bellísima…No jod**, ¿Qué más me puede criticar ella? Imagínate, Dios le bendiga. Ya la naturaleza se lo dijo todo. Con quién se operará ella que ha quedado bien feita”, concluyó.

Deysi Araujo se disculpa con cueva pero echa a ‘La Chama’

La bailarina Deysi Araujo se ratificó en su disculpa con el futbolista Christian Cueva en el programa ‘Amor y fuego’ y aseveró que no fue este quien la contactó directamente para llevarla de viaje a Brasil, sino un sujeto que le dijo que era el supuesto manager del deportista pero “jamás lo investigué porque no soy de aceptar ese tipo de invitaciones”.

Sin embargo, en medio de su disculpa Deysi Araujo dejó al descubierto a la venezolana Alexandra Méndez ‘La Chama’ y aseveró que esta está acostumbrada a realizar ese tipo de viajes al extranjero porque “no tiene trabajo conocido”.

“Quiero aclarar que Cueva a mí no me invitó directamente en ningún momento. Recibí la llamada de una tercera persona, no me acuerdo su nombre porque fue hace como tres años y dijo ser manager de Cueva, en un primer momento le creí porque decía que había llevado de viaje a Brasil a varias chicas, me dio varios nombres y de ahí recuerdo a ‘La Chama’.

